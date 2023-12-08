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Yalova Altınova Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnafları ziyaret eden Başkan Oral, yapılan çalışmaları anlatarak, görüş alışverişinde bulunuyor.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnafları ziyaret eden Başkan Oral, yapılan çalışmaları anlatarak, görüş alışverişinde bulunuyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bu tür ziyaretlerin ilçenin ekonomik ve sosyal dokusunun güçlenmesine katkıda bulunacağını belirterek, tüm vatandaşları yerel işletmelere destek olmaya çağırdı.

Başkan Oral, işletme ziyaretlerinde Altınova'nın kültürel ve ticari canlılığının korunması ve geliştirilmesi konusunda işbirliği fırsatları da ele alındığını ifade etti.

Esnaf ziyaretlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, esnafın taleplerini dinleyen Başkan Dr. Oral, "Esnaflarımızla karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunuyor, sıkıntıları ve çalışmaları ele alıyoruz. Her iki taraf açısından da oldukça yararlı geçiyor. Bu çerçevede de esnafımızla bir araya geliyoruz. Toplumumuzun her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikayetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Metin Oral Yalova Politika Ekonomi Güncel Haberler

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