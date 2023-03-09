Yalı sahipleri 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası Boğaz'dan ayrılıyor

11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli iki deprem, dikkatlerin olası İstanbul depremine çevrilmesine neden oldu. Çoğunluğu 1980 yılından önce yapılan ve 'Boğaziçi Kanunu' gereği yenilenmesi yasak olan yalıların sahipleri deprem korkusuyla evlerini terk edip güvenli yerlerden konut satın almaya başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan vatandaşlar binalarını güçlendirmenin veya daha az riskli yerlere taşınmanın planlarını yapıyor. Bazı yerlerdeyse daha az riskli yerlere taşınmak tek seçenek.

BEBEK, BEYLERBEYİ VE PAŞABAHÇE GİBİ SEMTLER RİSK ALTINDA

İstanbul'daki yalıların olduğu bölümü de kapsayan ve 1983'te çıkan 2960 sayılı 'Boğaziçi Kanunu' gereği buradaki binaların yenilenmesi yasak. Yasak nedeniyle çoğunlukla 1980 öncesi yapılan ve bu kanuna tabii binaların olduğu Arnavutköy, Bebek, Yeniköy, Anadolu Hisarı, Kavacık öngörü alanı, Çengelköy, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Paşabahçe gibi semtlerin depremde büyük risk altında kaldığı belirtiliyor.

YALILARA YENİLEME HAKKI GETİRİLMESİ GEREKİYOR

Kahramanmaraş depremleri ve İstanbul'daki olası deprem nedeniyle yalı sahipleri de boğaz hattından ayrılmaya başladı. Sektör temsilcilerine göre konunun çözümü için bölgedeki yapılara yenileme hakkı getirilmesi gerekiyor.

"DEPREME KARŞI GÜVENLİ BÜYÜK REZİDANSLAR ARIYORLAR"

Ekonomim'den Leyla İlhan'ın haberine göre, Kahramanmaraş depreminden sonra kendisini birçok yalı sahibinin aradığını ifade eden bir lojistik şirketinin üst düzey yöneticisi "Sadece bu hafta beni 4-5 yalı sahibi aradı. Depreme karşı güvenli şekilde yapılmış 500 metrekarelik büyük ve güvenli rezidans daire arıyorlar. Çünkü boğazdaki bu yapılar en az 40-50 yaşında. Boğaziçi İmar Kanunu'ndan dolayı bu binalar güçlendirilemiyor ya da güçlendirilme için gerekli izinlerin alınması çok zaman alıyor" diye konuştu.