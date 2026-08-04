Sivas'ta Son 40 Yılın En Yoğun Yağışı: Tarımsal Üretimde Yüzde 30 Verim Artışı Bekleniyor

Son 40 yılın en yoğun yağışını alan Sivas'ta tarımsal üretimde artış bekleniyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu yıl hububat üretimindeki verimin bir önceki yıla oranla en az yüzde 30 artmasını beklediklerini söyledi.

Sivas'ta bol yağışlı geçen kış mevsimi ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar, tarımsal üretimde verim beklentisini artırdı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu yıl hem kalite hem de verim açısından bereketli bir sezon yaşandığını belirterek, geçen yıla göre buğday ve arpa veriminde en az yüzde 30 artış beklediklerini söyledi.

"Bereketli bir yıl yaşıyoruz"

Yağışların tarımsal üretime önemli katkı sağladığını belirten Çetindağ, "Türkiye geneline baktığımız zaman da eski kışlara göre çok bereketli bir kış geçti. Meteorolojiden aldığımız verilere göre son 40 yılda bu şekilde yağış olmuyordu. Barajlarımız doldu, yeraltı sularımız istenilen seviyeye geldi. Akarsularımız hala dolu akıyor, barajlarımız dolu. Bu da Sivas çiftçisi için büyük bir bereket oldu. Allah'ın bir lütfu oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Sivas'ımız bol yağış alır ve bereketli yıllar geçirir. Şu anda gerçekten bereketli bir yıl yaşıyoruz" dedi.

"Verim en az yüzde 30 arttı"

Bu yıl hem kalite hem de verimde önemli artış yaşandığını ifade eden Çetindağ, "Verime baktığımız zaman çok verimli bir yıl geçiriyoruz. Kalitemiz de yüksek. Diğer yıllara göre yağışların bol olması, barajlarımızın dolu olması nedeniyle hem kalite hem de verim açısından bu yılın daha iyi olduğunu hep birlikte görüyoruz. Geçen yıllara göre baktığımızda bu sene verimimizin en az yüzde 30 arttığını hatta daha fazla olduğunu görüyoruz. Tabii yer yer aşırı yağışlardan dolayı taban arazilerde suların çekilmemesi nedeniyle bazı çiftçilerimizin zararları da oldu. Haziran ayının sonuna kadar ekilemeyen araziler vardı. Ama genel olarak baktığımızda hem kalite hem de verim bakımından Sivas'ın rekoltesi bu yıl çok iyi olacak" diye konuştu.

"Hasat yoğun şekilde başlayacak"

Hasadın geçen yıla göre yaklaşık 15 gün geciktiğini belirten Çetindağ, "Biliyorsunuz hasat geçen seneye göre yaklaşık 15 gün gecikti. Şu anda biçerdöverler yeni yeni arazilere girmeye başladı. İnşallah önümüzdeki hafta itibarıyla Sivas genelinde buğday ve arpa hasadı yoğun şekilde başlayacak. Şu anda Sivas'ta yaklaşık 3 milyon 852 bin dekar alanda buğday ve arpa üretimi yapılıyor. Bunun 2 milyon 339 bin dekarı buğday, 1 milyon 512 bin dekarı ise arpa ekili alanlardan oluşuyor. Bu çok büyük bir rakam. Tahminlerimize göre geçen yılki rekorun da üzerine çıkacağız. Bu da ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak demektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı