Yabancılar son 9 yılda Türkiye'den kaç konut satın aldı? Rakam bir hayli kabarık
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TUİK tarafından paylaşılan verilere göre son 9 yılda Türkiye'de yabancılara 293 bin 271 bin konut satıldı. Satılan konutlardan en fazla en fazla alımı 44 bin adet konutla Iraklılar yaparken ikinci sırayı 30 bin konutla İranlılar aldı. Öte yandan yapılan alımlar neticesinde son 9 yılda ekonomiye 41,3 milyar dolar kazandırıldı.
TÜİK verilerine göre, 2013 yılından bu yana yabancılar Türkiye'de toplamda 293 bin 271 adet konut satın aldı. 250 bin dolar ve üstü bedelle gayrimenkul satın alan yabancılara vatandaşlık verilmesi uygulaması ve son yıllarda Türk Lirası'nda görülen sert değer kaybı ile birlikte yabancılara konut satışlarında artış yaşandı.
2013 yılında toplam konut satışları içinde yüzde 1,1 olan yabancıya satışların payı, 2022'nin ilk üç ayında yüzde 4,5'e çıktı. Antalya'da 2022'nin ilk üç ayında 15 bin 386 konut satılırken, bunun 3 bin 447'sini yabancılar satın aldı. Bu verilere göre Antalya'da satılan konutların yabancıya düşen payı yüzde 22,4 oldu. İstanbul'da ise 57 bin 836 konut satılırken, bunun 5 bin 974'ünü yabancılar aldı ve toplam içinde yabancı payı yüzde 10,3'e yükseldi.
2015 yılından bu yana Türkiye'de Iraklılar 44 bin 92 adet konut satın aldı. Bu sayıyı İranlılar 30 bin 776 ile takip etti. Öte yandan, Son 9 yılda Ruslar 19 bin 773 konut satın alırken, Ukraynalılar ise toplamda 5 bin 338 konut satın aldı.
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yabancılar Türkiye'de son 9 yılda 41,3 milyar dolarlık konut alımı yaptı. Öte yandan konut alımlarının yanı sıra yabancıların arsa aldığı da biliniyor.