Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda küresel ölçekte erişim sorunları yaşandığını açıkladı ve durumun takip edildiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda küresel boyutta erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Sayan, Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ömer Fatih Sayan, "Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunu küresel ölçekte devam etmekte olup, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak

Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Her biri süreyi 4 gün azaltacak
Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

16 yaşındaki öğrencinin acı ölümü! Karne almaya giderken canından oldu
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak

Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Her biri süreyi 4 gün azaltacak
Gözaltına alınan Ümit Karan hakkında tutulama talebi

Gözaltına alınan Ümit Karan için tutuklama talebi
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası