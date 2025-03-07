Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme
Erdoğan'dan müjde: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz

Erdoğan'dan esnafa müjde! Kredi limiti arttırıldı
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı

Ece Gürel'in ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia

World Marketing Summit, Sektörün Önde Gelenlerini Bir Araya Getiriyor!

World Marketing Summit, Sektörün Önde Gelenlerini Bir Araya Getiriyor!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modern pazarlamanın mimarı olarak gösterilen Prof.Dr.Philip Kotler tarafından hayata geçirilen ve pek çok ülkede düzenlenen, World Marketing Summit 2025 'İnovasyon Çağında Pazarlama' temasıyla, ulusal ve uluslararası arenadan sektörün öncü isimleri ile 18 Nisan 2025, Cuma günü düzenlenecek.

Günümüz pazarlama modelinin kurucusu olarak gösterilen Prof.Dr. Philip Kotler tarafından 2003 yılından bu yana pek çok ülkede düzenlenen World Marketing Summit, ulusal ve uluslararası arenadan pazarlama sektörünün saygın isimlerini 18 Nisan 2025, Cuma günü Çırağan Sarayı'nda bir araya getiriyor.

World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensik gibi değerli isimler yer alarak, bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.

Zirve kapsamında Kotler Impact CEO'su Sadia Kibria, Start Campus CMO'su Ömer Wilson, USIGHT Yazılım ve Yapay Zeka Teknolojileri S¸irketi Kurucusu Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Communication Partner CEO'su Kerem Ayırtman, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO'su Neslihan Olcay, Para Dergisi Yapay Zeka Köşe Yazarı Şule Güner, LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer, ve Benetton Türkiye Genel Müdürü İdris Onay pazarlama sektöründeki yeni trendlere ve değişen tüketici alışkanlıklarına ışık tutacak.

World Marketing Summit Zirvesi'nde, panelistler "İnovasyon Çağında Pazarlama" teması etrafında güncel yaklaşımları ve uygulamaları tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konuları ele alacak.

Zirve kapsamında 13 dalda 'Yılın En Başarılı' marka ve şirketlerinin belirleneceği ve dünyaçapında mükemmelliği simgeleyen 'Kotler Awards Pazarlama Ödülleri' sahiplerini bulacak.Türkiye'de ilk defa düzenlenmekte olan Ödül programına 17 Mart 2025 tarihine kadar www.kotlerimpactturkiye.org/basvuru/ adresinden başvuru yapılabiliyor.

Dünyada 188 milyar, Türkiye'de ise 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşan pazarlama sektörü, yüzde 60'ı kadın olmak üzere 500 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Pazarlama alanında gerçekleştirilen bu gibi prestijli Zirveler; Türk markalarının küresel pazarda rekabet gücünü artırmakta, markalaşma sürecini hızlandırmakta, markaların gelişimine katkı sağlayarak ülke ekonomisine olumlu yönde etki etmektedir.

World Marketing Summit, Sektörün Önde Gelenlerini Bir Araya Getiriyor!

World Marketing Summit 2025'in detaylı programı:

09.00 – 09.30 Açılış Konuşmaları:

Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans-Ajans Başkanı

Sadia Kibria, Kotler Impact CEO'su

09.30 – 10.00 Keynote : Davranışsal Pazarlama ve Değişen Tüketici Davranışları - Roger Hurni

10.00 – 11.00 Panel 1 : Yapay Zeka ve Pazarlama

Şule Güner, Para Dergisi Yapay Zeka Köşe Yazarı

Doç.Dr.Şebnem Özdemir, USIGHT Yazılım ve Yapay Zeka Teknolojileri S¸irketi Kurucusu

Ömer Wilson - Yapay Zeka ve Teknoloji Konuşmacısı

Prof.Dr.Marc Oliver Opresnik – Pazarlama Profesörü

11.30 – 12.00 Keynote : Kriz İletişimi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik - Timothy Coombs

12.00 – 13.00 Panel 2: Yeşil Pazarlama : Pazarlamada Sürdürülebilirlik

Esra Baykal – Marka Danışmanı

Thomas Garvey – World Design Organization ( WDO ) Başkanı

Ülkü Yüksel - Visa Türkiye Pazarlama Başkanı

İdris Onay – Benetton Türkiye Genel Müdürü

13.00 – 14.30 Öğle Yemeği

14.30 – 15.00 Keynote : Nöropazarlama - Roger Dooley

15.00 – 16.00 Panel 3: Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler

Neslihan Olcay, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO'su

Kerem Ayırtman, Communications Partners CEO'su

Dr.Necip Özçer – LCWaikiki Yönetim Kurulu Üyesi

16.30 – 18.00 "Kotler Awards Pazarlama Ödülleri" Ödül Töreni

World Marketing Summit, Sektörün Önde Gelenlerini Bir Araya Getiriyor!

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Ekonomi
img

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
img

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
img

Eşine "Hakkını helal et" yazıp kaybolan öğretmenden acı haber geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme

Bahçeli'nin telefon diplomasisi sürüyor! Bakın bu kez kimi aradı?
Belediye başkanından tek kişilik köprü açılışı

Belediye başkanından tek kişilik açılış
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.