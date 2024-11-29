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Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek

Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
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Dünyanın en zengin 3'üncü insanı olan ve Omaha kahini lakabıyla anılan milyarder Warren Buffet 94 yaşında vasiyetini açıkladı. 150 milyar dolarlık servetinin yüzde 99.5'ini hayır kurumlarına bağışlayan Buffet'ın mirasının dağıtılmasının 10 yıl süreceği belirtiliyor.

Amerika'nın en ünlü işadamı Warren Buffett konuyla ilgili yazdığı mektupta servet hanedanlığı yaratmak istemediğini ve servet hanedanlıklarının kişisel gelişimi zayıflatıp ilişkileri karmaşık hale getirebileceğini belirtti.

Mektupta "Bir hanedan yaratmak ya da çocuklarımın ötesine geçen bir plan yapmak hiç istemedim. Üçünü de çok iyi tanıyorum ve onlara tamamen güveniyorum. Gelecek nesiller ise başka bir mesele" dedi.

Buffet, çocuklarının yaşlarının 66, 69 ve 71 olduğunu belirterek, "Zaman her zaman kazanır. Bazen hayat kısa sürede doğumda veya bir süre sonra sonlanırken, diğer zamanlarda 100 yıl kadar bekleyebiliyor. Bugüne kadar şanslıydım, ama o da yakında bana uğrayacak. Ama dezavantajlı olduğum bir konu var çocuklarımın yaşları 66, 69 ve 71. Çocuklarımın mirası dağıtması 10 yıl sürecek." ifadelerini kullandı.

WARREN BUFFET KİMDİR?

Warren Buffet, 30 Ağustos 1930 doğumlu Amerikalı milyarder ve borsa yatırımcısıdır. Borsada yaptığı tahminlerle milyarlarca dolar kazanarak, dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olarak tanınır. Omaha kahini lakabıyla anılan Buffet, Berkshire Hathaway'ın CEO'sudur.

Buffett, Berkshire Hathaway adlı şirketin başkanı olarak, sigorta, enerji, ray hatları ve ulaşım sektörlerinde geniş bir portföy oluşturmuştur.

WARREN BUFFETT NASIL ZENGİN OLDU?

Buffet, New York'ta birkaç küçük hisse alımı yapsa da yatırımlarını Omaha'da yapmaya kararlıydı. Bunun sonucunda 1956 yılında tekrar Omaha'ya döndüğünde yatırımlarına burada devam etti. Öncelikle ilk yatırımı olan Buffett Associates'i kurdu. Daha sonra 1962 yılında Berkshire kapsamında Buffett Partnership'in temelini attı. Zaman içinde yatırımlarının değeri artan Buffett kazandıkça kazanmayı sürdürdü. 1969 yılına gelindiğinde ise radikal bir karar vererek iki şirket dışındaki bütün yatırımlarını sattı ve Berkshire ile Diversified şirketlerinin hisselerini aldı.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Hz Muhammed sav. kabul etmediğini sürece hepsi boşa gider.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıahmet kasap:

EEEE SONUÇ YAŞ 94 İŞ BİTMİŞ EŞŞEK KAZANDI ATLAR YİYECEK SONUÇ CEHENNEME ZUMERA

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Bravo

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhsn src:

Acaba hangi hayır kurumuna. Yahudi topluluğuna mı miras bırakacak.. Her duydugumuza inanmamak lazım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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