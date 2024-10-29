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Vueling Airlines, İstanbul Havalimanı'na İlk Seferini Gerçekleştirdi

Vueling Airlines, İstanbul Havalimanı'na İlk Seferini Gerçekleştirdi
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İspanya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan Vueling Airlines, Barselona'dan İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirerek İstanbul Havalimanı'nın 101. hava yolu olmasıyla önemli bir dönüm noktası yaşadı. Tören, İGA yetkilileri ve Vueling yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nın yeni misafiri olan İspanya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan Vueling Airlines, Barselona'dan İstanbul'a ilk seferini bugün gerçekleştirdi.

İGA İstanbul Havalimanı, 2023 yılında kutlanan Cumhuriyet'in 100. yılında "100 hava yolu" hedefini de aşarak 101 hava yoluna hizmet vermeye başlamıştı. İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı'yla işletmeye başlamasının 6. yılını da kutladığı 29 Ekim'de İspanya merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Vueling Airlines'in uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya başladı. Vueling Airlines'in Airbus 320-200 tipi, VY-7850 sefer sayılı uçak ile 182 yolcu saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi. İlk sefer için dış hatlar gelen yolcu katı B12 kapısında bir tören düzenlendi. Törene İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak, İGA Havacılık Geliştirme Müdürü Gizem Çolak, Vueling Airlines Bölge Müdürü Gonzalo Fernandez Ruiz ve diğer yetkililer katıldı.

Vueling, İstanbul Havalimanı'nın 109. tarifeli hava yolu oldu

Kurdele kesiminin ardından açıklamalarda bulunan İGA İstanbul Havalimanı Havayolu Direktörü Fırat Ocak, "Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünü kutluyoruz. Bugünde Vueling Airlines'ın ilk uçuşuna nasip oldu. Vueling bu yıl bizim 109. hava yolumuz oldu. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Kendilerine hoşgeldin diyorum. Şirket İspanya'nın en önemli Low-cost (düşük maliyetli) hava yolu o yüzden şimdilik haftada 3 kez olmak üzere Barcelona'dan seferler başlayacak çok kısa zamanda günde 1 kez yani haftada 7 sefer düzenlemesini bekliyoruz. Bizim havalimanımızda çok değer katacağını düşünüyoruz" dedi.

Vueling Airlines Bölge Müdürü Gonzalo Fernandez Ruiz ise ilk sefer dolayısıyla organize edilen tören için havalimanı yetkililerine teşekkür etti. Yetkililerin tüm işlemler için kendilerine yardımcı olduğunu da belirten Ruiz, "Tüm partnerlerimize teşekkür ediyorum. Vueling için, İstanbul'a sefer başlatmak çok önemli bir adım. Çünkü uçuş ağımız bugün itibarı ile çok daha büyüdü. Bu uçuşlarla İstanbul ve Barselona arasında kültürel bir bağlantı olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Program, pasta ve kurdele kesiminin ardından son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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