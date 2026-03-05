Haberler

Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Güncelleme:
Dünya Orta Doğu'da devam eden savaşa kilitlenmişken Alman otomotiv devi Volkswagen'in askeri araç üretmeyi değerlendirdiği bildirildi. Şirket, iki farklı modelini temel alan iki farklı askeri araç konsepti üzerinde çalışıyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, geleceğini güvence altına almak amacıyla "askeri araç üretimi" dahil çeşitli stratejik seçenekleri incelemeye aldı.

MODELLER SAVUNMA FUARINDA TANITILDI

Alman basınında yer alan haberlere göre, şirketin Osnabrück kentinde yer alan fabrikası son aylarda birkaç farklı araç konsepti geliştirdi ve potansiyel pazar fırsatlarını analiz etmek amacıyla bu modelleri "Enforce" savunma fuarında tanıttı. Haberlerde, geliştirilen konseptlerin somut projelere dönüşüp dönüşmeyeceği veya üretimin kapsamının ne olacağının şu an için belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyorVolkswagen'in Osnabrück fabrikası

İKİ FARKLI ASKERİ ARAÇ KONSEPTİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Alman yayın kuruluşu NDR ve "Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesinde yer alan bilgilere göre Volkswagen; "Crafter" ve "Amarok" modellerini temel alan iki farklı askeri araç konsepti üzerinde çalışıyor. Söz konusu prototiplerin, tamamen fabrikanın kendi imkanlarıyla geliştirilen test araçları olduğu belirtildi.

Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyorVolkswagen Amarok

PROJENİN AMACI ÜRETİM KAPASİTESİNİ VE İSTİHDAMI KORUMAK

Halihazırda VW T-Roc Cabriolet modelinin üretimine devam eden Osnabrück fabrikasında bu sürecin 2027 ortasına kadar sürmesi planlanıyor. Yaklaşık 2 bin 300 kişiye istihdam sağlayan tesisin, bu tarihten sonraki akıbeti ise henüz netlik kazanmadı. Askeri araç projesinin, fabrikanın üretim kapasitesini ve istihdamı korumak adına atılmış stratejik bir hamle olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
