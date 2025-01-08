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Vodafone Vakfı'nın 11'inci Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Vodafone Vakfı'nın 11'inci Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Vodafone Vakfı'nın 11'inci Danışma Kurulu Toplantısı, önemli isimlerin katılımıyla düzenlendi. Toplantıda, deprem bölgesindeki çalışmalar ve Yapay Zeka Yıldızları projesi gibi konular masaya yatırıldı.

Vodafone Vakfı'nın 11'inci Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyelerine deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, Yapay Zeka Yıldızları projesi, Kırmızı Işık uygulaması ve Vodafone Gönüllüleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Vodafone Vakfı'nın 11'inci Danışma Kurulu Toplantısı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Zaim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Meral İnci Zaim, Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel'in katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyelerine deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, Yapay Zeka Yıldızları projesi, Kırmızı Işık uygulaması ve Vodafone Gönüllüleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Toplantının sonunda, Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyeleri, "Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında yapay zeka eğitimi alan gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantıyı değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Vodafone Vakfı olarak, 2007'den bu yana toplumsal gelişimin ve değişimin öncüsü olmak için çalışıyoruz. Teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak değer oluşturuyor, sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma hizmet ediyoruz. İş ve akademi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan değerli Danışma Kurulu Üyelerimizin liderliğinde yürüttüğümüz bu projelerle sosyal sorumluluk alanında öncü işlere imza atıyoruz. Danışma Kurulu Üyelerimiz, kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki bilgi birikimi ve tecrübeleri doğrultusunda Vodafone Vakfı'nın stratejik yol haritasının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Danışma Kurulu Üyelerimiz ile fikir ve görüş alışverişi yapmak üzere belirli aralıklarla bir araya geliyoruz. Bu toplantımızda da kendilerine Vakfımızın son dönem gelişmeleri hakkında bilgi verdik. Üyelerimiz, projelerimize yönelik önemli geribildirimlerde bulunarak gelecek dönemdeki çalışmalarımıza ışık tuttu." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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