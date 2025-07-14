Vodafone Türkiye, Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 8 Ödül Kazandı

Vodafone, Awards International'ın Türkiye'de bu yıl 5. kez gerçekleştirdiği Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde (TCXA'25) 4'er altın ve gümüş ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın etkinliğinde, önemli bir başarıya imza attı.

Şirket, "Vodafone'la Oldu Bilin" stratejisiyle "Her Şeyin Kalbinde Müşteriler" ve "En İyi Müşteri Odaklı Kültür" kategorilerinde; müşteri hizmetleri ve bilgi teknolojileri ekiplerinin liderliğinde yürütülen, müşterilerin tüm kanallardaki ayak izlerini takip ederek ihtiyaç ve taleplerini daha etkin yönetme imkanı veren "Müşteri Etkileşimi Geçmişi" projesiyle "Müşteri Deneyiminde En İyi Çok Kanallı Deneyim" kategorisinde; müşteri taleplerini en kısa sürede çözümlemeyi hedefleyen "Çözüm Merkezi" projesiyle "En İyi Şikayet Yönetimi" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Vodafone Türkiye, kişisel dijital asistan TOBi ile gerçekleştirilen aşım iade projesiyle "En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde; genç müşterileri FreeZone'luları Vodafone Pay dünyasıyla birleştiren "Vodafone Pay x FreeZone Cashback" projesiyle "En İyi Ürün veya Hizmet Geliştirme" kategorisinde; müşterilerin sesine kulak vererek yurtdışı internet deneyimlerini iyileştirme hedefiyle hazırlanan "Pürüzsüz Roaming" projesiyle "Müşteri İç Görüsü ve Geri Bildirimlerinin En İyi Kullanımı" kategorisinde; mobil ve kurumsal çözüm hizmetlerini tek bir platformda birleştiren "RedKonsol" projesiyle "En İyi B2B Deneyimi" kategorisinde de gümüş ödül elde etti.

Başarı, iş ve memnuniyet sonuçlarına yansıdı

Bu başarıyla Vodafone Türkiye, TCXA'25'te 4'er altın ve gümüş ödüle ulaştı. Firmanın bu ödüllü projeleri, iş ve memnuniyet sonuçlarına da yansıdı. Son bir yılda müşterilere yöneltilen memnuniyet anketlerinde 25 puanlık artış görülürken, Vodafone'u çevresindekilere tavsiye edeceğini aktaran müşterilerin oranı ise 13 puan arttı.

Bu artışa en büyük katkıyı, Vodafone Memnuniyet Merkezi dönemiyle başlatılan projelerle kullanıcılara sağlanan somut faydalar getirdi. 1000 liraya kadar tarife aşımının iade edildiği aşım iade projesinden 500 bine yakın kullanıcı yararlanırken, "Yurt Dışına Hoş Geldin" paketi sayesinde toplam 45 bin gigabayt mobil internet, ücretsiz kullanıldı.

"Vodafone Pay Cashback" kampanyasıyla tüm müşteriler 3 bin 500 liraya kadar, Freezone'lular ise 5 bin liraya kadar nakit iade almaya başladı. Bu kampanyalarla müşterilere sağlanan toplam fayda, 422 milyon lirayı aştı.

"Müşteri odaklı kültürel dönüşüm başlattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, iyi bir müşteri deneyiminin, kullanıcılarla kurulan tüm etkileşimlerde içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir yaklaşımla, güvenilir bir yol arkadaşı olduklarını hissettirmekten geçtiğini belirtti.

Kullanıcı deneyiminin tek başına ele alınabilecek bir olgu olmadığını, kullanıcı-çalışan-ekosistem üçlüsünün bir bileşeni olduğuna değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, müşterilerimize rastlantılarla dolu belirsiz bir deneyim yerine, onların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, üzerine düşünülmüş ve hatırlanan deneyimler sunabilmek için 5 yıl önce şirket çapında müşteri odaklı bir kültürel dönüşüm başlattık. Bu dönüşümü, kasımda müşterilerimizle de 'Vodafone Memnuniyet Merkezi' adı altında paylaştığımız bir olgunluğa eriştirdik. 'Vodafone'la Oldu Bilin' mottosuyla başlattığımız bu yeni dönemde, müşterilerimize harcamalarını kontrol altında tutacağı çözümler ve bütçe dostu teklifler sunuyor, sağladığımız avantajlarla gönüllerini kazanıyor, problemlerini ilk temasta çözüyor, vadettiğimiz deneyimi yaşatamazsak bunu telafi etmeyi hedefliyoruz."

Şahin, yeni dönemde müşterilerin değişen beklentilerini öngörerek onlara sade, akıllı ve güvenilir bir deneyim sunma hedefiyle hareket ettiklerini, teknolojiyi, tasarımı ve içgörüyü bir araya getiren projeler hayata geçirdiklerini aktardı.

Bu anlayışla hayata geçen çalışmalarının, sektörün saygın platformlarında ödüllerle onurlandırılmasından gurur duyduklarını vurgulayan Şahin, "Bu ödüller, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve güvenleriyle bize yön veren tüm müşterilerimize içtenlikle teşekkür ediyor, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızı aynı motivasyonla sürdürmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.