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Vodafone Türkiye, 2024-2025 Mali Yılı 3. Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Vodafone Türkiye, 2024-2025 Mali Yılı 3. Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı
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Vodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, servis gelirlerini 26,7 milyar lira olarak belirlerken, dijital platformlarındaki kullanıcı sayısında önemli artışlar yaşandı. Engin Aksoy, dijital devrime öncülük etme vizyonuyla başarılarını sürdürdüklerini vurguladı.

Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan 2024-2025 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, 3. çeyrekte istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri 26,7 milyar lira olarak gerçekleşirken, "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29 (UMS 29)" etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 23,8 milyar lira oldu.

Bu dönemde mobil abone sayısı 25,1 milyon olan şirketin (Makinelerarası İletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 81,5'ini oluşturarak 20,5 milyona ulaşırken sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye'nin "Vodafone Yanımda" ve "Online Self Servis" gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyona ulaştı. Şirketin dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 330 milyon oldu.

Vodafone Türkiye'nin bu dönemde mobil data kullanımı 1213 petabyte (PB) olarak gerçekleşti.

Dijital servis şirketi olma yolunda, bu dönemde gelişme kaydeden şirketin yeni nesil mobil finans çözümü "Vodafone Pay"in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 8,8 milyona ulaştı.

Şirketin 1000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı "TOBi"nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona yükselirken, aylık sohbet sayısı 30 milyon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye'nin dijital devrimine öncülük etme vizyonuyla bir dönemi daha başarıyla geride bıraktıklarını belirterek, mobil, sabit ve toplam telekomünikasyon sektöründe servis gelirleri bazında en hızlı büyüyen operatör olma hedeflerine paralel bir performans sergilediklerini kaydetti.

Üçüncü çeyrekte servis gelirlerinin 26,7 milyar lira olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Bununla birlikte, müşterilerimizin dijital kanallarımızdaki deneyimlerini zenginleştirmeyi sürdürdük, bu kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18 milyona ulaştı. Müşterilerimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerle en iyi deneyimle buluşturmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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