Vodafone Grubu CEO'su Serpil Timuray'a İş Dünyası Ödülü

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su Serpil Timuray, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve Türk diasporasının önemli isimlerini bir araya getiren Dünya Türk İş Konseyi 10'uncu Kurultayı'nda 'İş Dünyası Ödülü' aldı. Timuray, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)-Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Birleşik Krallık Ülke Temsilcisi seçildi.

Global iş dünyasının başarılı liderlerinden biri olan Timuray, Türk diasporasının küresel ölçekteki profesyonellerini İngiltere gibi rekabetçi bir ülkede başarıyla temsil etmesinden ötürü ödüle layık görüldü.

DEİK-DTİK BİRLEŞİK KRALLIK ÜLKE TEMSİLCİSİ SEÇİLDİ

Timuray, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)-Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Birleşik Krallık Ülke Temsilcisi seçildi. Bu kapsamda Birleşik Krallık Ülke Temsilciler Kurulu'na başkanlık edecek olan Timuray, Birleşik Krallık'ta yerleşik Türk iş insanları ve profesyonellerinin bir çatı altında toplanması, onların sorunlarına çözüm getirilmesi ve güçlenmesine yönelik faaliyetleri koordine edecek. Türkiye'den Birleşik Krallık'a yapılacak resmi heyet veya bakan ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilecek programlara DEİK-DTİK'i temsilen katılacak.

SERPİL TİMURAY HAKKINDA

Ocak 2014'ten bu yana Vodafone Grup Dünya İcra Komitesi Üyesi ve Ekim 2018'den bu yana Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO'su olan Serpil Timuray, 2022 yılında ChangeTheFace Alliance girişimiyle başlatılan, GSMA tarafından verilen 'Teknolojide Çeşitlilikte Üstün Başarı GLOMO Ödülü'nü almıştı. Timuray, 2022 yılında HERoes '100 Kadın Yönetici Rol Model Listesi'nde 4'üncü sırada, 2018 yılında Financial Times HERoes 'İş Dünyasında Kadınların Şampiyonları' listesinde 20'nci sırada, 2017 yılında Fortune'un 'Uluslararası En Güçlü Kadınlar' listesinde 27'nci sırada ve 2013 yılında Newsweek'in 'Dünyanın 125 Etkili Kadını' listesinde 79'uncu sırada yer almanın da dahil olduğu çeşitli uluslararası başarılara imza atmıştı. 2018 ve 2021 yıllarında olmak üzere, iki kez 'Yılın Global Türk Profesyoneli' ve 2010-2013 yılları arasında üç kez 'Türkiye'de Yılın Profesyoneli' seçilen Serpil Timuray, Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2009 yılında Genç Küresel Lider (YGL) olarak aday gösterilmiş ve halen YGL onur listesinde yer almaktadır.