Vodafone Gönüllüleri, Elazığ'da 'Dijital Benim İşim' Projesini Destekledi

Vodafone Gönüllüleri, Elazığ'da 'Dijital Benim İşim' Projesini Destekledi
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Vodafone Gönüllüleri, 'İyiliğin Yanında Duruyoruz' temasıyla Elazığ'da 'Dijital Benim İşim' projesine destek vererek kadınlara dijital eğitimler sundu. Proje, Vodafone Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilmekte.

Vodafone Gönüllüleri, "Dijital Benim İşim" projesine destek vermek üzere Elazığ'a saha ziyareti gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gönüllüler ziyaretlerini, "İyiliğin Yanında Duruyoruz" temasıyla, Vodafone Vakfı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü projeye destek vermek amacıyla gerçekleştirdi.

Vodafone Gönüllüleri Programı kapsamında başlatılan ve Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde 8 farklı atölyeye katılarak kadın kursiyerlerin el sanatları çalışmalarına destek veren gönüllüler, projenin eğitim çalışmaları kapsamında deprem bölgesine özel olarak hazırlanan Dijital Dünyaya Giriş Semineri'nde de yer aldı.

Gönüllüler dijital dünya, satış-pazarlama, müşteri memnuniyeti, e-ticaret platformları, sosyal medya gibi konularda kadınlara eğitim verdi.

Sayısı 800'e ulaşan Vodafone Gönüllüleri Programı'na tüm Vodafone çalışanları katılabiliyor.

Bunun yanı sıra şirkette yaklaşık 180 kişilik Gönüllü Takımı da bulunuyor. Vodafone, yılda 8-10 aktivite ile gönüllülerinin yüzde 55'ine ulaşmayı hedefliyor.

Vodafone çalışanlarının gönüllülük yapabilmelerini kolaylaştırmak için yılda 2 gün gönüllü çalışma izni sağlıyor.

"Gönüllülerimiz bir kez daha iyiliğin yanında durdu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone olarak, çalışma arkadaşlarının sosyal sorumluluk projelerine katkılarının çok değerli olduğunu ve katılımı desteklediklerini belirtti.

Süel, gerçekleştirdikleri program ile çalışma arkadaşları arasında gönüllülük bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk projelerimiz ile çalışma arkadaşlarımız arasında duygusal bağ kurmak ve farklı hayatlara dokunabilecekleri deneyimler yaşatmak istiyoruz. Vodafone Gönüllüleri ile beraber projelerimizin yarattığı sosyal etkiyi daha da artırıyor, çalışan gelişimini teşvik ederken toplum için de değer yaratıyoruz. Gönüllülerimiz Elazığ'a yaptıkları günübirlik ziyarette Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz 'Dijital Benim İşim' projesi kapsamında yürütülen çalışmalara destek olarak, bir kez daha iyiliğin yanında durdu."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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