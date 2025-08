Vodafone Discover'la 48 yeni mezun daha çalışma hayatına katıldı

Vodafone'un 2008'den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda işe alım süreci tamamlandı. Bu yıl 12 bini aşkın başvurunun yapıldığı programa 48 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 67'sini kadın çalışanlar oluşturdu.

Vodafone'un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başvuruları sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından 12 bini aşkın gencin başvurduğu programa 17 farklı üniversiteden 48 genç kabul edildi. Programa katılanların yüzde 67'sini kadın çalışanlar oluşturdu. Genç Discover'ların yüzde 42'si ticari, yüzde 38'i teknoloji, yüzde 10'u da destek ekiplerde kariyer yolculuklarına başladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: "Şu anda Vodafone'da üç farklı kuşak güçlü bir koordinasyon içinde çalışıyor. Her biri kendine özgü farklılıklarıyla şirketimizin kültürüne ve başarısına katkıda bulunuyor. Gençlerin getirdiği dinamizm ve bakış açısının, deneyimli çalışanlarımızın rehberliği ve kurumsal hafızasıyla birleşmesinden büyük güç alıyoruz. Bu nedenle, geleceğin liderleri olarak gördüğümüz genç yetenekleri keşfetmeyi, onları kurum kültürümüzün bir parçası yapmayı çok önemsiyoruz. Yeni mezun işe alımlarımızı, Vodafone'un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bundan 18 yıl önce 3 kişi alarak başlattığımız bu program sayesinde, yüksek potansiyele sahip gençleri Vodafone'a kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz. Her yıl artan bir ivmeyle istihdama katkımızı sürdürdüğümüz bu programla bugüne kadar 800'ü aşkın genci bünyemize kattık. Bu arkadaşlarımız, bakış açılarını ve dinamizmlerini organizasyonun tüm birimlerine yansıtmaları amacıyla şirketimizin satış, pazarlama, teknoloji, finans, insan kaynakları gibi fonksiyonlarında konumlandırıldı. Organizasyonumuzdaki dijital rollerde ve yeni iş kollarını oluşturan ekiplerde de Discover'lara yer veriyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."

"Oyunlaştırma" yaklaşımı ikinci kez uygulandı

Programda bu yıl ikinci kez hem online ön değerlendirme hem de yüz yüze yapılan ikinci değerlendirme süreçlerinde "oyunlaştırma" yaklaşımından yararlanıldı. Yüz yüze yapılan değerlendirmede sanal gerçeklik gözlükleriyle grup mülakatı gerçekleştirildi. Oyunlaştırma yaklaşımı, adaylara yapılan anket sonuçlarında, adayların geçtiği tüm süreçleri göz önünde bulundurduklarında en keyif aldıkları aşama oldu. Bu yaklaşımla, gençlerin bu gibi süreçlerde oldukları gibi olmalarını engelleyen stres faktörünün minimuma indirilmesi, kendileri gibi olmalarının sağlanması ve sürecin güzel bir deneyim olarak akıllarında kalması hedefleniyor.

Son 2 yılda 18 Discover Londra ofisini ziyaret etti

Vodafone, genç yetenekler için farklı ve öne çıkan bir kariyer ve gelişim projesi tasarlamak amacıyla 2024 yılında London Rise projesini başlattı. Bu projeyle, genç yeteneklere hem kariyer ve gelişim dolu bir yolculuk sunuluyor, hem de global bir organizasyon olunduğu tekrar hissettiriliyor. London Rise projesi, iyi uygulama örneği olarak Vodafone Grubu ile de paylaşıldı. Son 2 yılda toplam 18 Discover Vodafone'un Londra ofisini ziyaret etti. Bu ziyarette Vodafone Grubu'nun vizyonunu ve stratejisini yerinde dinleme fırsatı buldu. London Rise programı katılımcıları, Vodafone Grubu'na transfer edilen Türk yeteneklerin deneyimleri ve kariyer hikayelerini de dinleme şansı buldu. Ayrıca, özel olarak tasarlanmış bir dizi eğitimden yararlanma fırsatı elde etti.

Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanıyor

Discover Genç Yetenek Programı; üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı. Tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan, adayların aynı standart işe alım sürecinden geçtiği bu global program kapsamında, Vodafone bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor. Gençler, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de Vodafone'u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkanı buluyorlar. Vodafone içinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar.

Beceri odaklı yaklaşım uygulanıyor

Discover Genç Yetenek Programı kapsamında 4 yıldır beceri odaklı yaklaşım uygulanıyor. Vodafone, çalışanların kendilerini farklı açılardan geliştirebilmesi için zaten bildiklerinin üstüne yeni bilgiler ekleyebilecekleri eğitim programları, yeniden beceri kazanma ve beceride derinleşme patikaları sunuyor.

Müşteri odağı ilk günden itibaren aşılanıyor

Program kapsamında Vodafone'a katılan gençler, 1 hafta süren oryantasyon haftası süresince, Vodafone'u yakından tanımaya dair interaktif oturumlara ve kreatif atölyelere katılıyorlar. Aynı zamanda "Mutlu Müşteri, Mutlu Çalışan, Mutlu Eko-Sistem" bakış açısıyla, Vodafone Mağazasında çalışma deneyimi ve çağrı merkezine gelen çağrıları karşılama fırsatı elde ediyorlar. Bu sayede, Vodafone'a başladıkları an itibariyle müşterinin sesini dinlemeye, yaptıkları her işin merkezine müşteriyi koyma perspektifini ediniyorlar. - İSTANBUL