Vodafone'dan Sürdürülebilir Gelecek İçin GreenFest Etkinliği

Vodafone, WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen "Dünya için Lazım" projesi kapsamında "GreenFest" etkinliği gerçekleştirilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, doğaya duyarlı ve sürdürülebilirlik farkındalığına sahip nesiller yetiştirmeyi hedefleyen proje kapsamında düzenlenecek GreenFest etkinliğine, 2 Ekim'de İstanbul ev sahipliği yapacak.

Çocuklarda doğa bilincinin artırılması hedeflenen festivalde, "Dünyanın Bir Çağrısı Var" temalı resim yarışması finalinin yanı sıra çeşitli atölyeler düzenlenecek. Festivale, çevre okullardan ve farklı illerden yüzlerce çocuğun katılması bekleniyor.

Tam gün sürecek festivalin resim yarışması finalinde 6 eser değerlendirilecek ve her finalist, eserini hangi duygular ve teknikle yaptığını 3 dakikalık bir sunumla jüri üyelerine anlatacak. İş, sanat ve sürdürülebilirlik dünyasından seçili isimlerin yer aldığı jüri tarafından yapılacak final değerlendirmesi sonucu ödüller sahiplerini bulacak.

Yarışmada yer alan 6 kategorinin her bir kazanına ödül kupalarının yanı sıra 30 bin liralık teknoloji hediye çeki sunulacak. Ödül kategorileri, 7-10 yaş grubu için "Dünya'nın Sesi", "Hayal Gücü Kahramanı", "Renklerin Büyüsü", 11-14 yaş grubu için de "Dünya'ya Mesaj","Özgün Bakış" ve"Sanatsal Ustalık" olarak belirlendi.

Festivalde e-atık sanatı, e-atık dedektifleri, biyoçeşitlilik, tohum topu yapımı, geri dönüştürülmüş kağıt, doğa ve canlılar keşfi, bez çanta tasarlama, dans, yüz boyama alanı, doğa dostlarının sesi alanı gibi birbirinden farklı konularda atölyeler düzenlenecek. Hem eğitici hem de eğlendirici bir ortamın sunulacağı bu atölyelerle, 7-14 yaş arası çocuk ve gençlere doğayla ilgili temel kavramlarda deneyim yaşatılması, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması hedefleniyor.

Projeye herkes dahil olabiliyor

Dünya İçin Lazım projesi kapsamında, Türkiye genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, doğayı koruma, geri dönüşüm ve e-atıklar gibi konularda eğitimler veriliyor. Doğanın korunması ve bilinçli bir topluluk yaratılması hedeflenen projeye, e-atıklarını geri dönüştürmek isteyen herkes dahil olabiliyor.

Türkiye genelinde yürütülen proje kapsamında, Vodafone mağazaları veya ücretsiz kargo aracılığıyla toplanan e-atıkların tamamı geri dönüştürülerek doğanın korunmasına katkı sağlanıyor. Projeye katılan Vodafone müşterilerine gönderdikleri e-atıklar karşılığında bir teşekkür hediyesi olarak 5 gün geçerli 5 GB mobil internet sunuluyor.

Projenin ilk yılında, 60 bin kişiye doğa eğitimi verilmesi ve 15 ton e-atığın geri dönüştürülmesi hedefleniyor.