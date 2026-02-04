Türkiye CEO'su Aksoy, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi ( Ceo ) Engin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksoy, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Buz kesmiş" fotoğrafını seçen Aksoy, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Pedro Pascual'in "Beyhude" fotoğrafını tercih etti.

Aksoy, "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını oylarken "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafına oy verdi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, fotoğrafların, anı gerçekten yaşatması ve hafızaya kazınması açısından değerli olduğunu söyledi.

Seçtiği fotoğrafların da bu şekilde olmasına dikkat ettiğini belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Spor kategorisinde orada olduğum anı tekrar yaşattı Euroleague fotoğrafı. Ayrıca Günlük Hayat kategorisinde Etiyopya'da rengarenk görüntüler içerisinde kurban bayramı namazı fotoğrafı çok güzel bir fotoğraftı. Her kategoride çekilen fotoğraflar çok güzel. Tüm fotoğrafçı arkadaşları tebrik ediyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.