Business ile ODAŞ'tan stratejik teknoloji hamlesi

Vodafone Business, enerji şirketi ODAŞ ile yaptığı işbirliği kapsamında şirketin dijital alt yapısını yeni nesil bulut ve güvenlik çözümleriyle modernize ederek, kesintisiz erişilebilirlik, güçlü siber koruma ve merkezi ağ yönetimi sağlayan hibrit bir yapıya dönüştürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni altyapı sayesinde ODAŞ'ın sanallaştırma sistemleri modernize edilirken, veri merkezi süreçleri ise yüzde 99,9 kesintisiz çalışma ve yüksek erişilebilirlik hedefiyle yeniden yapılandırıldı.

Yedekleme, kurtarma sistemleri ve profesyonel hizmet seviyeleri Vodafone Business güvencesine alınırken, siber güvenlik saldırılarına karşı DDOS koruması ve güvenlik duvarı (firewall) hizmetleri devreye alınarak proaktif tehdit önleme sağlandı.

Ağ yönetimi ve veri merkezi tarafında tüm cihazlar merkezi olarak izlenebilir hale gelirken, trafik anormalliklerinin anında tespit edilmesi mümkün oldu. Böylece ODAŞ'ın, operasyonları hem daha güvenli hem de daha verimli şekilde yönetebilir bir yapıya kavuştu.

ODAŞ, Vodafone Business ile yaptığı işbirliği kapsamında bulut çözümlerinin birleşimi olan hibrit bulut çözümlerini kullanmaya başladı. Böylelikle daha esnek, ölçeklenebilir ve operasyonel maliyetleri düşüren bir yapı oluşturmuş oldu.

Hibrit Bulut çözümlerinde sistemlerin bir bölümü kendi fiziksel ortamlarında (on-prem), bir bölümü de bulut ortamında çalışarak esneklik ile güvenliği birleştiriyor.

"Sektörde örnek gösterilebilecek işbirliğine dönüştü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, işbirliğiyle ODAŞ'ın Türkiye'de enerji sektöründe Vodafone Business hizmetlerini kullanan şirketlerden biri haline geldiğini belirtti.

Kestioğlu, "Şirketin kendi fiziksel ortamında kurulu ve çalışıyor olduğu bir yapıdan hibrit bulut modeline geçiş, yalnızca teknik bir dönüşüme değil, enerji sektörünün ihtiyaçlarına özel kurguladığımız fiyatlandırma modelleri, güvenlik katmanları ve yönetimli hizmet yapısıyla sektörde örnek gösterilebilecek bir işbirliğine dönüştü. Vodafone Business olarak yarattığımız bu yeni nesil altyapının, ODAŞ'ın operasyonel verimliliğini ve dijital güvenlik seviyesini önemli ölçüde güçlendirdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ODAŞ Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) Caner Demirayak da bu adımı uzun vadeli bir teknoloji ortaklığı olarak gördüklerini vurguladı.

Demirayak, gerçekleştirilen işbirliği sayesinde teknoloji altyapılarının dijital güvenlik ve sürekliliğini güçlendirdiklerini, operasyonlarını siber tehditlere karşı daha güvenli, daha verimli ve regülasyonlara uyumlu şekilde yönettiklerini aktardı.

Vodafone Business ile gerçekleştirdikleri dijital dönüşümün, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmadığını belirten Demirayak, "Aynı zamanda yarının akıllı, güvenli ve sürdürülebilir enerji dünyasını da inşa etmemize olanak sağlıyor. Bu iş birliği sayesinde, operasyonel verimliliğimizi artırırken inovasyon odaklı bir altyapıyla sektörün dijitalleşme yolculuğuna öncülük ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.