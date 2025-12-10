Dicle Elektrik, Viranşehir'de şebeke yenileme çalışmasını tamamladı

Şanlıurfa'nın en büyük ilçelerinden Viranşehir'de 2025 yatırım programı kapsamında yaklaşık 80 milyon liralık şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışması tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Dicle Elektrik, 2025 yatırım planı kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenlemeleri doğrultusunda Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde altyapı çalışmasını hayata geçirdi. Bu kapsamda, ilçeye bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nin elektrik altyapısı yenilendi.

Yaklaşık 80 milyon liralık yatırımla enerji arz güvenliği artırıldı ve vatandaşların günlük yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileştirildi.

Yatırım kapsamında Eyyüp Nebi Mahallesi'ne toplam 1050 kilovolt-amper (kVA) kapasiteye sahip 6 yeni trafo kuruldu. Bu trafo merkezlerine bağlı olarak 10 bin metre alçak gerilim ve bin metre orta gerilim kablosu döşendi. Ayrıca 7 bin metre abone kablosu çekildi ve 107 direk üstü sayaç otomasyon panosu montajı tamamlandı. Yeni altyapı yatırımı sayesinde mahallede aşırı yük kaynaklı arıza ve kesintilerde belirgin bir azalma gözlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, yapılan çalışmaların sadece enerji arzını değil, yaşam kalitesini de doğrudan etkilediğini ifade etti.

Obut, yatırım çalışmaları kapsamında Viranşehir'de cadde ve sokakların aydınlatmasını da yenileyerek ilçenin estetik dokusuna ve gece aydınlatmasına katkı sağladıklarını belirterek, "Özellikle Eyyüp Nebi Mahallesi'nde toplam 320 yeni aydınlatma direğini devreye alarak mahallemizi daha aydınlık, güvenli ve konforlu bir yaşam alanına dönüştürdük." ifadesini kullandı.

Yatırımların sadece yeni şebeke kurulumu ile sınırlı kalmadığının da altını çizen Naci Obut, "Viranşehir'de toplam 2 bin 114 kilometre orta gerilim, 256 kilometre alçak gerilim hattının bakımını tamamladık. Ayrıca 285 trafo postası, 97 bina ve dahili trafo, 2 bin 344 saha dağıtım kutusu ve 300 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.