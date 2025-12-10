Haberler

Dicle Elektrik, Viranşehir'de şebeke yenileme çalışmasını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2025 yatırım programı çerçevesinde yaklaşık 80 milyon liralık altyapı çalışmaları tamamlandı. Eyyüp Nebi Mahallesi'nde yenilenen enerji şebekesi ile yaşam kalitesi artırıldı.

Şanlıurfa'nın en büyük ilçelerinden Viranşehir'de 2025 yatırım programı kapsamında yaklaşık 80 milyon liralık şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışması tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Dicle Elektrik, 2025 yatırım planı kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenlemeleri doğrultusunda Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde altyapı çalışmasını hayata geçirdi. Bu kapsamda, ilçeye bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nin elektrik altyapısı yenilendi.

Yaklaşık 80 milyon liralık yatırımla enerji arz güvenliği artırıldı ve vatandaşların günlük yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileştirildi.

Yatırım kapsamında Eyyüp Nebi Mahallesi'ne toplam 1050 kilovolt-amper (kVA) kapasiteye sahip 6 yeni trafo kuruldu. Bu trafo merkezlerine bağlı olarak 10 bin metre alçak gerilim ve bin metre orta gerilim kablosu döşendi. Ayrıca 7 bin metre abone kablosu çekildi ve 107 direk üstü sayaç otomasyon panosu montajı tamamlandı. Yeni altyapı yatırımı sayesinde mahallede aşırı yük kaynaklı arıza ve kesintilerde belirgin bir azalma gözlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, yapılan çalışmaların sadece enerji arzını değil, yaşam kalitesini de doğrudan etkilediğini ifade etti.

Obut, yatırım çalışmaları kapsamında Viranşehir'de cadde ve sokakların aydınlatmasını da yenileyerek ilçenin estetik dokusuna ve gece aydınlatmasına katkı sağladıklarını belirterek, "Özellikle Eyyüp Nebi Mahallesi'nde toplam 320 yeni aydınlatma direğini devreye alarak mahallemizi daha aydınlık, güvenli ve konforlu bir yaşam alanına dönüştürdük." ifadesini kullandı.

Yatırımların sadece yeni şebeke kurulumu ile sınırlı kalmadığının da altını çizen Naci Obut, "Viranşehir'de toplam 2 bin 114 kilometre orta gerilim, 256 kilometre alçak gerilim hattının bakımını tamamladık. Ayrıca 285 trafo postası, 97 bina ve dahili trafo, 2 bin 344 saha dağıtım kutusu ve 300 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
title