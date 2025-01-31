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Vippon Holidays, Faslı Acenteleri İstanbul'da Ağırladı

Vippon Holidays, Faslı Acenteleri İstanbul'da Ağırladı
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Türk turizmini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Vippon Holidays, Faslı acente sahiplerini İstanbul'da ağırlayarak, Türkiye'nin turizm potansiyelini ve misafirperverliğini tanıttı. Etkinlik, Türkiye ile Fas arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türk turizmini dünyaya tanıtmayı hedefleyen Vippon Holidays, Faslı acente sahiplerini İstanbul'da ağırlayarak Türkiye'nin turizm potansiyelini tanıttı.

Vippon Holidays, Türk Hava Yolları ve Rixos Tersane Hotel iş birliğiyle Fas'ın en büyük acente sahiplerini ve yöneticilerini İstanbul'da ağırladı. Etkinlik, Türkiye'nin turizm potansiyelini artırmak, Türkiye ve Fas arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve Türkiye'nin turizmdeki güvenilirliğini uluslararası platformda vurgulama amacıyla gerçekleşti. Program kapsamında acente sahipleri ve yöneticileri Vippon Holidays'in özel tanıtım etkinliklerine katıldı. Özel olarak hazırlanan tur kapsamında acente sahipleri, Türkiye'nin misafirperverliğini ve sunduğu hizmetleri deneyimleme fırsatı yakalayacak. Program'ın bir de Konya ayağı olacak, Mevlana'nın kültürel mirasının tanıtımı yapılacak.

Tanıtım toplantısına, DEİK Fas İş Konseyi'nden konuşmacılar, Türk Hava Yolları yetkilileri ve kamu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Turizm Elçisi ve Vippon Holidays CEO'su Günay Güç, "2024 yılında yalnızca Fas'tan 8 bin misafiri Türkiye'de ağırladık. 2025 yılı için bu etkinlikle birlikte toplamda 14 bin Faslı misafir bekliyoruz. Faslı misafirlerimiz Türkiye'yi yalnızca yaz aylarında değil, 12 ay boyunca tercih ediyorlar. Trabzon, İstanbul, Kapadokya ve Antalya gibi destinasyonları çok seviyorlar. Bizi en çok mutlu eden şey, Faslı misafirlerimizin Türkiye'ye hoşgörüyle bakmaları, en çok da misafirperverliğimizi ve sunduğumuz hizmetin kalitesini takdir etmeleri. Türkiye Turizm Elçisi olarak, ülkemizin turizmine bir tuğla bile ekleyebilmenin büyük bir değer olduğunu düşünüyorum" diyerek etkinliğin önemini vurguladı. Bu organizasyon, Türkiye'nin turizm sektöründeki lider konumunu pekiştirme ve uluslararası iş birliklerini artırma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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