VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.547 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.549,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2.547 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, 2.500-2.550 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,71 üzerinde 2.539,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon kaygılarıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade etti.

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını belirten analistler, bunun da para politikalarına yönelik şahin beklentileri beslediğini söyledi.

Analistler, küresel ölçekte fiyat artışları, tahvil getirileri ve merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını aktararak, bugün yurt içinde mart ayı enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, olası düşüşlerde 2.500 puanın destek olarak öne çıkacağını kaydetti.