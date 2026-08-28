BIST 30 VİOP Ağustos Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,24 yükselişle 16.753,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,16 azalışla 16.713,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.734,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 artarak 16.753,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise Fed Başkanı Warsh'un konuşması, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.900 ve 17.000 puanın direnç, 16.600 ve 16.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA