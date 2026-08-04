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BIST 30 VİOP Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

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BIST 30 VİOP'ta ağustos vadeli endeks kontratı güne yüzde 0,06 artışla 15.530 puandan başladı. Küresel piyasalardaki karışık seyir ve Orta Doğu endişeleri takip edilirken, analistler 15.600 ve 15.700'ü direnç, 15.400 ve 15.300'ü destek olarak görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,06 yükselişle 15.530,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,33 azalışla 15.520,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.536,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artarak 15.530,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden barış müzakerelerine karşın, her an yeni bir çatışmanın patlak verebileceğine yönelik endişelerle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.400 ve 15.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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