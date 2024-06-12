VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 düşüşle 11.195,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 11.195,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 11.222,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,3 azalışla 11.193,00 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırdığını aktaran analistler, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesinin beklendiğini dile getirdi.

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını vurguladı.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.