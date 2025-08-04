VİOP'da BIST 30 Endeksi Ağustos Vadeli Kontratı Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 0,13 yükselişle 12.220,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 azalışla 12.204,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.191,00 olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,13 artışla 12.220,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine yönelik endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin olumlu öngörüler ve jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yurt içinde gözler enflasyon verisine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.