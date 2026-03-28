Maliye, geçen yıl vatandaşların vergiye ilişkin 1,1 milyona yakın sorusuna yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi İletişim Merkezi (VİMER), 2025'te 1 milyon 60 bin 915 çağrıyı yanıtlarken, 328 bin 292 kullanıcı da 677 bin 411 sorusuna Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) aracılığıyla cevap buldu.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kurulan VİMER, mükelleflerin vergiyle ilgili konularda güncel ve doğru bilgiye telefon aracılığıyla ulaşmalarını sağlamak amacıyla 25 Aralık 2007'den beri hizmet veriyor.

Merkez, mükellefleri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyi, vergi bilincini artırmayı ve gönüllü uyumu teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda vergiyle ilgili konularda vatandaşlardan gelen sorular yanıtlanıyor. Ayrıca vergi kayıp kaçağı konusunda ihbar bildirimlerini alma, borç sorgulama, mükelleflerin ilettiği talep ve önerileri ilgili birimlere iletme gibi hizmetler de veriliyor.

Öte yandan, borç bildirim, e-beyanname desteği, mükellef geri bildirim sistemi, motorlu taşıtlar vergisi plaka tescil tarihi sorgulama, gayrimenkul sermaye iradı beyannamesine ilişkin randevu taleplerini alma gibi hizmetler de sunuluyor.

VİMER, ayrıca yabancı uyruklu kişilere ve kurumlara da e-posta aracılığıyla İngilizce danışmanlık hizmeti veriyor.

Merkez, 2024'te 1 milyon 23 bin 118, geçen yıl 1 milyon 60 bin 915 çağrıyı yanıtladı. Mükellefin ilk aramasında cevaplanan çağrı oranı, geçen yıl yüzde 97,04 olarak kayıtlara geçti.

Merkez tarafından bugüne kadar cevaplanan çağrı sayısı da 12 milyon 858 bin 676'ya ulaştı.

VİMER'den alınan ihbar sayısı 2021'de 43 bin 439, 2024'te 108 bin 722 oldu. Bu sayı geçen yıl ise 107 bin 924 olarak belirlendi.

Yapay zeka destekli GİBİ, 677 bini aşkın soru yanıtladı

Yapay zeka destekli, makine öğrenmesi esasıyla çalışan GİBİ de 23 Ocak 2023'te Başkanlığın internet sitesinde uygulamaya açıldı.

Kullanıcıların genel nitelikli, kişiye ve duruma özel olmayan mevzuat sorularının cevaplarına ve GİB'in görev alanına giren elektronik hizmetlere dair yönlendirmelere ulaşabilecekleri GİBİ, 7 gün 24 saat hizmet verebilme kapasitesine sahip.

Mükellef memnuniyetinin sağlanmasına ve hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunması amaçlanan uygulamayla 2024'te 264 bin 164 kullanıcının 579 bin 997 sorusu cevaplandı.

Uygulamada geçen yıl 328 bin 292 kullanıcının 677 bin 411 sorusu yanıtlandı.