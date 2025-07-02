Vezirköprü Ziraat Odası'ndan Anız Yakılmasına Dikkat Çağrısı

Vezirköprü Ziraat Odası'ndan Anız Yakılmasına Dikkat Çağrısı
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Samsun'un Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, hasat döneminde anız yakılmaması gerektiğini belirterek, bu uygulamanın toprağın verimliliğini tehlikeye attığını vurguladı. Anız yakmanın faydalı mikroorganizmaları yok ettiği ve kuraklık riskini artırdığına dikkat çekti.

Samsun'un Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, hasat döneminin devam ettiği günlerde anız yakılmaması konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

Anız yakmanın, toprağın doğal yapısını bozduğunu ifade eden Kaya, bu tür uygulamaların verimi düşürdüğüne dikkat çekti. Toprakta yaşayan faydalı mikroorganizmalar anız yangınlarıyla yok olduğunu ifade eden Kaya, "Bu da toprağın verimsizleşmesine ve çiftçilerin gelecekte daha fazla maliyetle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bazı üreticilerimiz anız yakıyor ancak bunun telafisi olmayan sonuçlar doğuruyor. Arazideki ağaçlara, canlılara ve doğal dengeye büyük zarar veriliyor. Kuraklık riski de bu yangınlarla birlikte artıyor" dedi.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yangınların hızla büyüyebileceği uyarısında bulunan Başkan Kaya, anız yakılmasından uzak durularak, toprağa sahip çıkılması gerektiğine değindi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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