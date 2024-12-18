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Vergi tatili sebebiyle gıdadan giyime binlerce ürün vergisiz satılıyor

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Kanada hükümetinin, yıl sonuna yaklaşırken tüketicilerin mali yükünü hafifletmek için uyguladığı iki aylık 'vergi tatili' başladı. Buna göre ülkede gıdadan, çocuk kıyafetlerine kadar pek çok temel ihtiyaç ürünlerinde Mal ve Hizmet Vergisi ile ve Uyumlu Satış Vergisi 2 ay boyunca tamamen kaldırılacak ve bu ailelerin tasarruf etmesini sağlayacak.

Kanada'da 2 ay sürecek 'vergi tatili' başladı. Başbakan Justin Trudeau'nun duyurduğu "Tüm Kanadalılar İçin Vergi Muafiyeti Yasası" kapsamında, gıdadan giyime, oyuncaklardan alkollü içeceklere pek çok üründe Mal ve Hizmet Vergisi (GST) ve Uyumlu Satış Vergisi (HST) 15 Şubat'a kadar kaldırıldı.

HARCAMALARIN ARTMASI SAĞLANACAK

Kanadalılara yaklaşık 1,5 milyar dolar tasarruf sağlaması beklenen bu girişimin pek çok kalemde uygulanması ve artan yaşam maliyetleriyle boğuşan birçok kişiye rahatlama sağlaması bekleniyor. Parlamento bütçe tahminlerine göre, kişiler bu girişimin etkilerini doğrudan görecek ve bu onların ihtiyaçlarına ve tatil hediyelerine daha fazla harcama yapmalarına da olanak tanıyacak.

Ancak küçük işletme sahipleri karara tepkili. Özellikle restoranlar bu tatil vergisi indiriminin kendilerine katkı sağlamayacağını düşünüyor. Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford ise eyaletin federal hükümetin girişimine uyum sağlayacağını ve tüketicilerin bu tatilden tamamen faydalanmasını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

15 ŞUBAT'A KADAR GEÇERLİ

Yasaya göre ürünün 14 Aralık 2024 -15 Şubat 2025 tarihleri arasında vergisiz satılabilmesi için vergi indirimi süresinin sonuna kadar bedelinin tamamının ödenmiş ve teslim edilmiş olması gerekiyor. Federal hükümet, ürünlerin varış noktasına ulaştığında değil, bir tedarikçiden nakliye şirketine transfer edildiğinde veya postaya verildiğinde de teslim edilmiş sayılacağını söyledi.

HANGİ ÜRÜNLERE VERGİ MUAFİYETİ OLACAK?

- Sandviç, salata, hazır yemekler gibi hazır gıdalar, cips, şekerleme, fırınlanmış ürünler, meyve bazlı atıştırmalıklar, içeriğinin en az yüzde 90'ının nitelikli gıda veya içecek ürünlerinden oluşması koşuluyla hediye sepetleri, otomatlarda satılmaması kaydıyla kahve, çay, gazlı içecekler, meyve suları, alkol oranı yüzde 22,9 veya altında olmak kaydıyla bira, şarap, elma şarabı ve sake gibi alkollü içecekler, alkol oranı yüzde 7 veya daha az olan önceden karıştırılmış alkollü içecekler, enerji ve protein tozları.

- Pub, bar veya yiyecek - içecek servisi yapan yerlerden satın alınan yemekler, restoran ve barlarda servis edilen karışık içecekler, nitelikli yiyecek ve içecek sağlayan catering hizmetleri.

- Bebek ve çocuk kıyafetleri, önlük, battaniye, şapka ve eldiven gibi aksesuarlar, çocuk oto koltukları,

- Masa oyunları ve kart oyunları, çocuklar için yaratcılık içeren oyuncaklar, peluş oyuncaklar, her yaşa uygun yapbozlar.

BAŞBAKAN YARDIMCISI İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan son günlerde Trump'ın sıklıkla hedef aldığı Kanada'da Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Chrystia Freeland 'ülke için en iyi yol konusunda' artık Başbakan Justin Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurmuştu.

Freeland istifa mektubunda, Trudeau'nun kendisine artık maliye bakanı olarak görev yapmasını istemediğini söyleyerek kabinede başka bir pozisyon teklif ettiğini ifade etmiş, 'tek dürüst ve uygun yolun istifa etmek olduğu' sonucuna vardığını kaydederek başbakan ile fikir ayrılığına düştüklerini belirtmişti.

BAŞBAKAN'IN DA İSTİFA EDECEĞİ KONUŞULUYOR

Freeland, Kanada'nın ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin yüzde 25 gümrük vergisi tehdidini de içeren agresif bir ekonomi politikası izlediğini anımsatmıştı. Bu tehdidin son derece ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Freeland, "Bu da mali barutumuzu bugünden kuru tutmak anlamına geliyor, böylece yaklaşan bir tarife savaşı için ihtiyaç duyabileceğimiz rezervlere sahip olabiliriz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Freeland'in istifası ile birlikte Başbakan Justin Trudeau'nun da istifasını isteyenlerin sayısı artsa da başbakan şimdilik görevine devam edeceğinin sinyalini veriyor.

Vergi tatili sebebiyle gıdadan giyime binlerce ürün vergisiz satılıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bizde de son iki ay sabit gelirliden alabildiğin kadar vergi al dönemidir.

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

BİZDE OLSA HEMEN VERGİ KADAR TUTARI ÜCRETE YANISITIR ÇAKALLAR

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