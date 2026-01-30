Venezuela Meclisi, Hidrokarbon Yasası reformu tasarısını oy birliğiyle onayladı

Venezuela'da yabancı şirketlerin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan "Organik Hidrokarbonlar Yasası reformu tasarısı" Ulusal Mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste 2 saat süren tartışmanın ardından oy birliğiyle kabul edilen Organik Hidrokarbonlar Yasası reformu tasarısı, Venezuela'da özel sektör katılımının ve yabancı yatırımcının önünün açılması anlamına geliyor.

Yeni yasa, olası ticari ihtilafların arabuluculuk ve tahkim gibi uluslararası alternatif yöntemlerle de çözülmesine imkan tanıyor.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yasanın ülke genelinde yürütülen titiz bir danışma sürecinin ve değerlendirilen 120'den fazla önerinin ardından kabul edildiğini bildirdi.

Fikir ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini dile getiren Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise "Hidrokarbon Yasası'ndaki bu reform, geleceğimiz ve çocuklarımız adına resmen onaylanmıştır. Zor günlerin ardından refaha ulaşmak için omuz omuza vermeliyiz." ifadesini kullandı.

"Maduro'nun gelecek vizyonunu barındırıyor"

Bu arada, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması için yürüyüş yapan petrol işçileriyle bir araya gelen Rodriguez, "Çok heyecanlıyım, bu yasada Komutan Chavez'in izleri var. Enerji kaynaklarımız üzerindeki egemenliğimizi pekiştiren bu düzenleme, aynı zamanda Maduro'nun gelecek vizyonunu barındırıyor." diye konuştu.

Maduro'ya verdikleri sözü tuttuklarını dile getiren Rodriguez, Venezuela petrol sektörünü dev bir enerji endüstrisine dönüştürmek amacıyla uluslararası en iyi uygulamaları hayata geçireceklerini vurguladı.

Venezuela basınına göre, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde 2001'de yürürlüğe giren ve 2006'da devlet kontrolünü artırmak amacıyla revize edilen yasada, bugün tarihi bir değişikliğe gidildi.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.