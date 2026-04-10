Venezuela'da madencilik sektörünü yabancı yatırımcılara açacak tasarı meclisten geçti

Venezuela Ulusal Meclisi, ülkenin madencilik sektörünü modernize etmeyi ve yabancı yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan yasa tasarısını kabul etti.

New York Times gazetesinin haberine göre, uzun yıllar devlet kontrolünde yürütülen madencilik faaliyetlerinde kapsamlı değişiklikler öngören düzenleme, Ulusal Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi ve yürürlüğe girmesi için Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in onayına sunuldu.

Düzenleme kapsamında altın başta olmak üzere stratejik madenlerin çıkarılmasında özel ve yabancı şirketlerin rolünün artırılması, yabancı yatırımın teşvik edilmesi ve madencilik sektörünün modernize edilmesi hedefleniyor.

Tasarının, ülkede ekonomik çeşitliliğin artırılması ve petrol gelirlerine bağımlılığın azaltılması amacıyla hazırlandığı belirtilirken, Venezuela'nın maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

Venezuela'da yabancı şirketlerin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan "Organik Hidrokarbonlar Yasası reformu tasarısı" da ocak sonunda Ulusal Mecliste oy birliğiyle kabul edilmişti.

Dünyanın en büyük altın rezervlerinden birine sahip olduğu değerlendirilen Venezuela'nın nadir toprak elementleri ile boksit, demir, kömür, bakır, nikel ve koltan gibi kritik mineraller açısından da önemli kaynaklara sahip olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
