Vefa Group 35. Yılını Yenilikçi Projelerle Kutladı

Vefa Group, yeni teknolojilere yatırım yaparak ve sektördeki konumunu pekiştirecek projeler geliştirerek kuruluşunun 35. yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ön üretimli yapı sektörü kuruluşlarından Vefa Group, uluslararası standartlarda üretim kalitesiyle ihtiyaca uygun çözümler üretiyor.

Mayotte Adası'ndan Libya Çölleri'ne, Artvin'den Peru'ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren grup, bugüne kadar 121 ülkeye ihracat gerçekleştirdi ve 7 milyon metrekareyi aşan projeye imza attı.

Ürünlerinin yanı sıra mühendislik ve çözüm geliştirme kapasitesiyle öne çıkan Vefa Group, ikinci kuşağın da yönetime katılmasıyla sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı vizyonunu geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Türkiye'de artan prefabrik ve çelik yapılara yönelik ihtiyaca yanıt vermeyi hedefleyen grup, kuruluşundan bu yana geçen 35 yılda sektörün gelişimine yönelik adımlar attı. 2000 yılında hafif çelik binayı kaynaksız yapı teknolojisiyle inşa eden şirket, yayımladığı "Hafif Çelik Mimari Detay Kitabı" ile standartların oluşmasına yardımcı oldu.

Depremler sonrasında hızla inşa edilen hafif çelik köy evlerinden hibrit sistemle yapılan hastane, okul ve kamu binalarına, yurt içi ve yurt dışındaki toplu konut projelerinden farklı ölçeklerdeki uygulamalara kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Vefa Group, kriz dönemlerinde hızlı ve güvenilir çözümler geliştiriyor.

Kapsamlı şantiye mobilizasyonlarından okullara, sağlık yapılarından toplu konutlara kadar birçok projede imzası bulunan grup, uluslararası pazarlarda da iş ortağı olarak yer alıyor. Ön üretimli çelik yapının yanı sıra ileri mühendislik becerisini ihraç eden marka, küresel projelere çözümler geliştiriyor.

Grubun 35 yıldır sektördeki varlığını sürdürmesinde, yeniliği gelişimin anahtarı olarak görmesi etkili oldu. İstanbul'daki fabrikasında devreye alınan robotik sistemler sayesinde üretimde milimetrik hassasiyet ve yüksek verimlilik sağlanırken, bu yatırımlarla üretim süresinde yüzde 50'ye varan zaman tasarrufu, kapasitede ise yüzde 65'e varan artış elde edildi.

Bilecik'teki üretim tesisinde de "flow-on" teknolojisiyle fibercement levhaların üretimi gerçekleştiriliyor. Yüksek dayanıklılığı, doku çeşitliliği ve A1 yanmazlık sınıfıyla öne çıkan bu cephe malzemeleri, sürdürülebilirlik açısından avantajlar sunuyor. Vefa Group çatısı altında Vekon, Ekobord, Nestavilla ve Profacto markaları yer alıyor.

"Sektöre yön verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, Türkiye'nin ilk hafif çelik evini 25 yıl önce Yapı Fuarı'nda inşa ederek sektöre yön verdiklerini belirtti.

Güner, "Bugün 121 ülkede projeler hayata geçirmiş bir Türk markası olmanın gururunu yaşıyoruz. 35. yılımızı yalnızca geçmiş başarılarımızı kutlamak için değil, geleceğe dair hedeflerimizi pekiştirmek için de bir dönüm noktası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vefa Group İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit de vizyonlarının, geleceğin inşa teknolojilerini geliştirmek olduğunu aktardı.

Koçyiğit, "Amacımız yalnızca daha fazla ülkeye ihracat yapmak değil, Türkiye'nin mühendislik gücünü ve inovasyon kabiliyetini küresel ölçekte görünür hale getirmek. Üniversitelerle işbirliklerimiz ve sosyal projelerimizle, genç mühendisleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Yeni yatırımlarımızla küresel ölçekte daha büyük ve yenilikçi projelere ve yapı sistemlerine imza atacağız." ifadelerini kullandı.