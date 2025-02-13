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Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam

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Ramazan ayına sayılı günler kala gıda ve iftar menüsü fiyatlarında artış dikkat çekiyor. Marketlerde Ramazan kolileri yüzde 70 zamlı satışa sunulurken, Ramazan pidesine yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Lüks restoranlarda iftar menüsü fiyatları ise kişi başı 5 bin TL'yi buluyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala marketlerde süt ve süt ürünleri ile paketli bakliyat gruplarında geçen aya göre fiyat değişiklikleri gözlenmeye başladı. Bu yıl iftar menüleri, erzak koliler ve pide fiyatları da cep yakacağa benziyor.

Vay vatandaşın haline! Ramazan öncesi zam üstüne zam

EN DÜŞÜK RAMAZAN KOLİSİ 234 LİRA

Zincir marketlerde satışa sunulan Ramazan kolileri, geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Koli içeriklerinde büyük bir değişiklik olmazken, geçen yılki paketlerdeki bazı markaların değiştiği, bazı ürünlerde ise kilogram farkı olduğu görüldü. Türkiye gazetesinin aktardığına göre; En düşük Ramazan kolisi 234 liradan başlayıp 1.440 liraya kadar çıkıyor. En düşük segment Ramazan kolilerinde sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, toz şeker, bulgur, makarna, salça, tuz ve puding gibi ürünler yer alıyor. Ancak paketler büyüdükçe ürün içerikleri de değişiyor.

Vay vatandaşın haline! Ramazan öncesi zam üstüne zam

RAMAZAN PİDESİNE YÜZDE 30 ZAM

Ekmek fiyatlarında zam tartışmaları sürerken, Ramazan pidesinin de bu yıl yüzde 30 zamlanacağı ifade edildi. Henüz resmî makamlardan bir açıklama yapılmadı ancak fırıncı esnafı fiyatın artacağını ifade ediyor. Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, yaptığı açıklamada, 200 gram Ramazan pidesinin fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Çelik, artan maliyetlerin etkisiyle bu zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti ve "Bu fiyat, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak" diye konuştu. Türkiye çapında pide fiyatlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

EN UCUZ HURMA 450 LİRA

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurma fiyatlarında da artış gözlendi. Geçen yıl 350-450 lira arasında değişen hurma fiyatları bu yıl 450 lira ile 700 lira arasında satılıyor.

  • Medine meşruk hurması: 450 TL
  • Sugai hurması: 490 TL
  • Peygamber hurması: 570 TL
  • Kudüs hurması: 580 TL
  • Seçme Medine hurması: 650 TL
  • İri boy Kudüs hurması: 700 TL

Vay vatandaşın haline! Ramazan öncesi zam üstüne zam

RESTORANLARDA İFTAR MENÜSÜ CEP YAKACAK

Dışarıda iftar yapmayı planlayanlar, bu yıl geçen yıla göre oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşacak. Restoranlardaki iftar menüleri, yüzde 30 ile yüzde 70 arasında zamlanmış durumda.

  • Esnaf lokantaları: Kişi başı 400-500 TL
  • Standart restoranlar: Kişi başı 750 TL'den başlıyor
  • Lüks mekanlar: 1.000-1.500 TL arasında
  • Boğaz hattındaki oteller ve lüks restoranlar: Kişi başı 4-5 bin TL'ye kadar çıkıyor

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Artan işletme giderleri fiyatlara yansıdı. Ancak her bütçeye uygun menü seçenekleri mevcut" açıklamasında bulundu.

Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMete Doğaner:

Müslüman (!) ülke

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değil bu, hani fahiş fiyatla mücadele ediliyordu

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Haber YorumlarıCasus:

50 sene önce hurma nedir bilmiyorduk! şimdi hurmayla oruç açınca sevabı ikiye mi katlanıyor!

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Haber Yorumlarıademsakarr:

Soran olursa Türkiye Müslüman ülke sözde . Sizin bu yaptığınızı Ermeniler yapmaz

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Haber YorumlarıUgur Cicek:

çok şükür ülkemizin çoğunluğu Müslüman( elhamdülillah) mason gibi para babaları oldukça daha çok diziliriz.

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Haber Yorumlarımurat dural:

uzay a çıkıyoruz.

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Böyle mi enflasyon düşecek bırakın yalanları ya.. Demokrasinin güvenin gercek hukukuk olduğu yerde güven olmaz, güvenin oldugu yere para girmez yatırım girmez, güvenin olmadığı yerde fiyat istikrarı olmaz enflasyon düşmez

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