Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam

Ramazan ayına sayılı günler kala marketlerde süt ve süt ürünleri ile paketli bakliyat gruplarında geçen aya göre fiyat değişiklikleri gözlenmeye başladı. Bu yıl iftar menüleri, erzak koliler ve pide fiyatları da cep yakacağa benziyor.

EN DÜŞÜK RAMAZAN KOLİSİ 234 LİRA

Zincir marketlerde satışa sunulan Ramazan kolileri, geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Koli içeriklerinde büyük bir değişiklik olmazken, geçen yılki paketlerdeki bazı markaların değiştiği, bazı ürünlerde ise kilogram farkı olduğu görüldü. Türkiye gazetesinin aktardığına göre; En düşük Ramazan kolisi 234 liradan başlayıp 1.440 liraya kadar çıkıyor. En düşük segment Ramazan kolilerinde sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, toz şeker, bulgur, makarna, salça, tuz ve puding gibi ürünler yer alıyor. Ancak paketler büyüdükçe ürün içerikleri de değişiyor.

RAMAZAN PİDESİNE YÜZDE 30 ZAM

Ekmek fiyatlarında zam tartışmaları sürerken, Ramazan pidesinin de bu yıl yüzde 30 zamlanacağı ifade edildi. Henüz resmî makamlardan bir açıklama yapılmadı ancak fırıncı esnafı fiyatın artacağını ifade ediyor. Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, yaptığı açıklamada, 200 gram Ramazan pidesinin fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Çelik, artan maliyetlerin etkisiyle bu zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti ve "Bu fiyat, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak" diye konuştu. Türkiye çapında pide fiyatlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

EN UCUZ HURMA 450 LİRA

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurma fiyatlarında da artış gözlendi. Geçen yıl 350-450 lira arasında değişen hurma fiyatları bu yıl 450 lira ile 700 lira arasında satılıyor.

Medine meşruk hurması: 450 TL

Sugai hurması: 490 TL

Peygamber hurması: 570 TL

Kudüs hurması: 580 TL

Seçme Medine hurması: 650 TL

İri boy Kudüs hurması: 700 TL

RESTORANLARDA İFTAR MENÜSÜ CEP YAKACAK

Dışarıda iftar yapmayı planlayanlar, bu yıl geçen yıla göre oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşacak. Restoranlardaki iftar menüleri, yüzde 30 ile yüzde 70 arasında zamlanmış durumda.

Esnaf lokantaları: Kişi başı 400-500 TL

Standart restoranlar: Kişi başı 750 TL'den başlıyor

Lüks mekanlar: 1.000-1.500 TL arasında

Boğaz hattındaki oteller ve lüks restoranlar: Kişi başı 4-5 bin TL'ye kadar çıkıyor

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Artan işletme giderleri fiyatlara yansıdı. Ancak her bütçeye uygun menü seçenekleri mevcut" açıklamasında bulundu.