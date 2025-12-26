VavaCars 2025'te dijital süreçlerini optimize etti

VavaCars, ikinci el otomotiv pazarında dönüşümün hız kazandığı 2025'te dijital süreçlerini optimize ederek kullanıcı deneyimini güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, kullanıcıların finansal kararlarında kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ekosistem sunmayı sürdürüyor.

Bu sene hem dijital hem de fiziksel temas noktalarında bütüncül bir deneyime odaklanan şirket, müşteri deneyimi, satış sonrası hizmetler ve saha operasyonlarını kapsayan alanlarda organizasyonel kapasitesini güçlendirdi.

İnsan kaynağı yatırımlarını artırarak istihdamını kademeli olarak genişleten VavaCars, yapay zeka ve otomasyon çözümleriyle operasyonlarını daha hızlı, verimli ve ölçeklenebilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu dönüşüm, şirketin ikinci el pazarındaki fiyat hareketlerini, araç tercihlerindeki teknolojik değişimi ve segment bazlı talep dağılımını daha bütüncül biçimde analiz etmesini sağlıyor.

Yapay zeka destekli analitik altyapı ve VavaAI Endeksi verileri, 2025 boyunca fiyat artış hızındaki dengelenmeden elektrikli ve hibrit araçların yükselişine, B ve C segmentinin pazar ağırlığından 2026 büyüme beklentilerine kadar uzanan görünümü net biçimde ortaya koyuyor.

VavaAI Endeksi verilerine göre, ikinci el otomobil fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 18 artış gösterirken, elektrikli ve hibrit araçlara olan talep ise 2025'te arttı. Bu yükseliş, tüketicilerin yeni teknolojilere adaptasyonunun güçlendiğini ve pazardaki segment tercihlerinin önemini ortaya koyuyor.

İkinci el otomobil pazarında B ve C segmenti, yüzde 80'lik toplam payla 2025'te de ağırlığını korudu. Satışların yüzde 51'ini oluşturan C segmenti ve yüzde 29 paya sahip B segmenti araçlar, ikinci elde gücünü sürdürdü. Bu segmentlerin tercih edilmesinde, finansal erişilebilirlik belirleyici rol oynadı.

C segmenti geniş iç hacmi, yakıt ekonomisi ve aile kullanımına uygun yapısıyla toplam satışlarda liderliğini sürdürerek ikinci el pazarında tüketicinin gözdesi konumunu korudu.

Şehir içi kullanım avantajları, kompakt yapıları ve düşük yakıt tüketimleriyle öne çıkan B segmenti modeller ise ulaşılabilir fiyat seviyeleri sayesinde tüketicilerin öncelikli tercihlerinden biri olmaya devam etti.

Türkiye genelinde ikinci el otomotiv satışlarının 2025'i 7,4 milyon seviyesinde tamamlaması öngörülürken, aynı dönemde sıfır araç pazarında yıl sonu büyümesinin yüzde 7-8 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Finansmana erişimdeki normalleşmenin 2026'da talep tarafını desteklemesi de öngörüler arasında yer alıyor.

Gelecek yıl büyüme stratejisini insan kaynağı ve yapay zeka yatırımları üzerine kuran VavaCars, müşteri deneyimi, satış sonrası ve saha ekiplerinde kademeli istihdam artışı planlıyor. Aynı zamanda yapay zeka ve otomasyon yatırımlarıyla operasyonlarını daha hızlı, verimli ve ölçeklenebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Şirket, yatırım önceliklerini teknoloji altyapısı, veri analitiği ve otomasyon çözümlerine yönlendirirken, müşteri deneyimini doğrudan iyileştiren projelere kaynak ayırmayı sürdürecek.

"Son bir yılda ikinci el araç fiyatları yüzde 18 arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, son bir yılda ikinci el araç fiyatlarının yüzde 18 arttığını, C segmentinin yüzde 51, B'nin ise yüzde 29 payla pazardaki ağırlığını koruduğunu belirtti.

Gözelekli, elektrikli araçların sıfır satışlardaki payının geçen yıl yüzde 9,5 iken bu yıl yüzde 17'ye ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trafiğe kayıtlı elektrikli araçların toplam içindeki payı ise yüzde 1,1'den yüzde 2'ye çıktı. Bu, elektrikli araçların sadece sıfır satışlarıyla değil, araç parkı seviyesinde de kalıcı şekilde güçlendiğini gösteriyor. Toplam satılan sıfır araçlar içinde elektrikli ve hibrit modellerin payı yüzde 44'e yükseldi. Dizel araçların payı ise hem üretimde hem satışta belirgin şekilde azaldı."