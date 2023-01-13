Seçimler yaklaşırken Kılıçdaroğlu'ndan bir vaat daha: Vatandaşlarımız temiz bir başlangıç yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim vaatlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye yeni yılla birlikte iyiden iyiye seçim atmosferine girerken, aday olacağı konuşulan isimlerden de art arda seçim vaatleri gelmeye devam ediyor.

"AF" KONUSUNU GÜNDEME GETİRDİ

6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da son dönemde vatandaşların en büyük dertlerinden birine el attı. Sosyal medya hesabından yeni bir seçim vaadi daha sıralayan Kılıçdaroğlu "af" konusunu gündeme getirdi.

"VATANDAŞ TİCARİ VE MESLEKİ OLARAK TEMİZ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAK"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU KONUT FİYATLARIYLA İLGİLİ DE VAATTE BULUNMUŞTU

CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla konutta yaşanan fahiş fiyat artışlarına dikkat çekmiş ve attığı tweet'te "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır" ifadelerini kullanmıştı.