Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil

Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş ürün satan firmalara yönelik denetimlerine devam ederken, süt ve süt ürünleri markalarına yönelik incelemeler sıklaştırıldı. Balıkesir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetimlerde, ünlü süt ürünleri devi Teksüt ekiplerin dikkatini çekti.

"ANTEP PEYNİRİ" ADIYLA KANDIRIYORLARMIŞ

Müdürlük, firmanın "Antep Peyniri" ibaresini kullanarak coğrafi işaretle korunan ürünü taklit ettiğini belirledi. Bunun üzerine devreye Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu girdi. Reklam Kurulu incelemesinde şirketin tescilli olmayan bir ürünü "Antep Peyniri" olarak tanıtarak tüketicileri yanılttığı değerlendirmesinde bulundu.

600 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kurul, Teksüt Süt Mamülleri'ne 600 bin lira idari para cezası kesti. Yanıltıcı reklamların da derhal durdurulmasına karar verildi.