Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek

Aralık 2023'te 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret, daha pazarlık başlamadan hükümetin "1 yıl boyunca geçerli olacak." şartına bağlı kalmıştı. Ancak enflasyonun mayıs ayında TÜİK'e göre zirve yaparak yüzde 75,45 seviyesine ulaşmasıyla çalışanlar, ücretlerine yeni bir düzenleme yapılması beklentisine girdi.

ÇOĞUNLUK "ASGARİ ÜCRET YETERSİZ" DİYOR

Hükümet yetkililerinin her seferinde "Asgari ücrete ara zam çalışması yok." şeklindeki açıklamaları sıcaklığını korurken hükümete yönetme yetkisi veren vatandaşa sorulan bir ankette ortaya çıkan sonuçlarsa dikkat çekti.

10-14 Haziran arasında 5 bin 620 kişiye sorularak yapılan ORC Araştırma anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankette vatandaşlara "Türkiye'de uygulanan asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Soruya muhatap olan vatandaşların yüzde 77,6'sı "Hayır, yeterli bulmuyorum" yanıtını verirken sadece yüzde 8,9'luk kesimin "Evet" diyerek asgari ücreti yeterli bulduğu belirtildi. Katılanların yüzde 13,5'u ise fikir belirtmedi.

HÜKÜMETİN SON AÇIKLAMASI: ÇALIŞMAMIZ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrette herhangi bir zam olup olmayacağıyla ilgili soruya "Artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Hazirandan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Asgari ücrete artış olmayacak. Yeni asgari ücreti için aralıkta bir araya geleceğiz. Emekliye refah payı gündemimizde yok." ifadelerini kullanmıştı.