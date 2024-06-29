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Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek

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Hükümetin asgari ücrette ara zam olmayacağı yönündeki açıklamaları henüz sıcaklığını korurken hükümete yetki veren vatandaşa "Asgari ücreti yeterli buluyor musunuz?" diye soruldu. Ankete katılan vatandaşların yaklaşık yüzde 78'i ücretin yetersiz olduğunu söyledi.

Aralık 2023'te 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret, daha pazarlık başlamadan hükümetin "1 yıl boyunca geçerli olacak." şartına bağlı kalmıştı. Ancak enflasyonun mayıs ayında TÜİK'e göre zirve yaparak yüzde 75,45 seviyesine ulaşmasıyla çalışanlar, ücretlerine yeni bir düzenleme yapılması beklentisine girdi.

ÇOĞUNLUK "ASGARİ ÜCRET YETERSİZ" DİYOR

Hükümet yetkililerinin her seferinde "Asgari ücrete ara zam çalışması yok." şeklindeki açıklamaları sıcaklığını korurken hükümete yönetme yetkisi veren vatandaşa sorulan bir ankette ortaya çıkan sonuçlarsa dikkat çekti.

10-14 Haziran arasında 5 bin 620 kişiye sorularak yapılan ORC Araştırma anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankette vatandaşlara "Türkiye'de uygulanan asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Soruya muhatap olan vatandaşların yüzde 77,6'sı "Hayır, yeterli bulmuyorum" yanıtını verirken sadece yüzde 8,9'luk kesimin "Evet" diyerek asgari ücreti yeterli bulduğu belirtildi. Katılanların yüzde 13,5'u ise fikir belirtmedi.

HÜKÜMETİN SON AÇIKLAMASI: ÇALIŞMAMIZ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrette herhangi bir zam olup olmayacağıyla ilgili soruya "Artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Hazirandan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Asgari ücrete artış olmayacak. Yeni asgari ücreti için aralıkta bir araya geleceğiz. Emekliye refah payı gündemimizde yok." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

Asgari Ücret Hükümet Zam İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (12)

Ben bilmemm:

Kesinlikle zam yapılmamalı. Böylece Oy verenlere tekrar düşünmek için zaman verilmiş olur. Makarna ekmek yiyip şükretmeye devam ederler

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Cem Demirkaya:

tam ekonomi bakanı olacak adamsın:-)

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İsmail Yasin:

ha ....r.. p.

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Sinan Bulduk:

Çok bile..

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22
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Burhan Korkmaz:

kıytırık bir ev kirası 20 bin tl olmuş

53
6
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Kenan Aslan:

Bence emekli ve asgari ücretliye maaşları fazla bile .Bu ülkenin yarısından fazlasi emekli ve asgari ücretli.onlar oy vererek bu hayatı sectiler

32
16
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Cem Demirkaya:

haklısın herkes hak edildiği gibi yönetilir

yanıt5
yanıt0
Emin Arıkan:

8.9 luk evet asgari ücret yeterli diyen kesim herhalde hobi amaçlı çalışıyor yada ek geliri çok

39
6
yanıtYanıtla
Mehmet Kocaoğlu:

yetmezmi yakında kalan parayla araba alıcaz

21
3
yanıtYanıtla
Gürhan Aydınlı:

Yeterli diyenler kesin makarnacıdır

13
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