Vatandaşa asgari ücret beklentilerini sorduk!

Sokak röportajları serimizde bu hafta, 'Asgari ücret kaç olmalı?' sorusunu sorduk.

ÜSKÜDAR HALKI, ASGARİ ÜCRET İÇİN NE BEKLİYOR?

Üsküdar sokaklarında gerçekleştirdiğimiz röportajlarda vatandaşlara "Asgari ücret beklentiniz ne kadar?" sorusunu yönelttik. Verilen yanıtlar, artan hayat pahalılığı karşısında halkın yüksek bir beklenti içinde olduğunu ortaya koydu. Kimi vatandaşlar, asgari ücretin yaşam koşullarına göre daha da artırılması gerektiğini savunuyor.

ASGARİ ÜCRET 30.000 TL OLMALI

Röportajda birçok vatandaş, asgari ücretin en az 25.000 – 30.000 TL olması gerektiğini belirtti. "30.000 TL'nin altında olmaması gerekiyor, çünkü alım gücü çok zorlaştı," diyen bir vatandaş, mevcut şartlar altında yaşamın giderek zorlaştığını vurguladı. Aynı görüşü savunan başka biri ise "Ev kiraları zaten 25.000 TL'den başlıyor, 17.000 TL asgari ücretle bu hayatı sürdürmek imkansız," diyerek ekonomik şartların yetersizliğini dile getirdi.

KİRALAR VE GEÇİM SIKINTISI

Üsküdar halkı, özellikle kira fiyatlarının asgari ücreti ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor. Bir vatandaş, "En az 25.000 TL olması gerekiyor, çünkü kira artışları ve marketlerdeki fiyatlar ciddi bir geçim sıkıntısına yol açıyor" dedi. Bir diğeri ise "Kirada oturanlar için en az 40.000 TL olmalı, çünkü geçinmek bu pahalılıkta çok zor," ifadelerini kullanarak durumu özetledi.

HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA BEKLENTİLER YÜKSEK

Röportajlarda birçok vatandaş, asgari ücretin devletin imkanları dahilinde artırılması gerektiğini düşünüyor. "İstanbul gibi bir yerde yaşam pahalılığı çok yüksek. Asgari ücretin en az 25.000 TL olması lazım" diyen bir kişi, geçim şartlarının ne kadar zor olduğuna dikkat çekti. Özellikle büyük şehirlerde hayatın pahalılaşması, asgari ücret beklentisini daha da artırmış durumda.