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Van YYÜ, TSO ve TOBB Arasında Girişimcilik Protokolü İmzalandı

Van YYÜ, TSO ve TOBB Arasında Girişimcilik Protokolü İmzalandı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Van Genç Girişimciler İcra Kurulu arasında üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı. Protokol ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve genç girişimcilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGİK) arasında üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Van ili ve ilçelerinde girişimciliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, bölgesel düzeyde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve elde edilecek çıktıların ulusal ölçekte örnek teşkil etmesi amacıyla oluşturulan protokolle aynı zamanda işbirliği ve ortak çalışma anlayışının güçlendirilmesiyle ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması ve istihdam sorunlarının çözümüne yönelik stratejik adımlar atılması hedeflenmektedir. İşbirliği protokolü, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve TOBB Van Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ümit Can Sari tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerin ticaret ve sanayi odaklı sektör temsilcileriyle etkileşimde bulunabileceği girişimcilik, işbirliği ve deneyim paylaşımı programlarının düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, girişimcilik alanında farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programları, seminerler ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Protokol tarafları, "Girişimcilik ve Mesleki Rehberlik Seminerleri" ile "Van TSO'nun İş Dünyasındaki Rolü" başlıklı etkinliklerin uygulanması konusunda mutabık kalırken, girişimcilik alanında yeni fikir, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik işbirliğinin devam ettirilmesine karar verildi.

İmza törenine Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer ve İnnovan Girişimcilik Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Kına katıldı. Törende, imzalanan protokolün Van iline ve bölge girişimciliğine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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