Van Ticaret Borsası, Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda Van'ın tanıtımını yaptı

Van Ticaret Borsası, Diyarbakır'da düzenlenen 5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda stant açarak Van'ın değerlerini tanıttı. Fuarda Van'a ait yöresel ürünler sergilendi ve ziyaretçilere ikramlarda bulunuldu. VANTB Başkanı Nayif Süer, Van'ın tanıtımı için fuara katıldıklarını belirtti ve ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Van Ticaret Borsası (VANTB), Diyarbakır'da 13-19 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen 5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda stant açarak Van'ın tanıtımını yaptı.

Van değerlerinin tanıtıldığı VANTB standı yoğun ilgi gördü. Borsanın almış olduğu coğrafi ürünler teşhir edilirken, ziyaretçilere otlu peynir, bal, ceviz ve çeşitli yöresel ikramlar yapıldı. Fuar ile ilgili konuşan VANTB Başkanı Nayif Süer, Van'ı tanıtmak için fuara katıldıklarını belirterek, "Sıhke kavunu, Erciş üzümü ve Gevaş fasulyesi başta olmak üzere coğrafi işareti alınan ürünleri gelen ziyaretçilere ve ziyaret edilen stantlarda tanıttık. Bilindiği üzere Van'ımızın değerleri hayli fazladır. Bizler de fuara katılarak değerlerimizi anlatıyoruz. Çok sayıda ziyaretçilere şehrimizi her anlamda takdim ediyoruz ve bundan son derece memnunuz" dedi.

Van standında Van firmalarına da yer verdiklerini belirten VANTB Başkanı Nayif Süer, "Şehrimize ait yöresel lezzetleri standımızda bulunduruyoruz. Bu kapsamda Vanet, Çatak bal ve ceviz ile Edremit Kadın Girişimciler Kooperatifine standımızda yer verdik. İstedik ki Van ürünleri bilinsin ve ziyaretçilere ulaşsın. Standımıza gelen ziyaretçilerimize yöresel lezzetlerimizi ikram ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır 5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açılış protokolünde yer alan Süer, VANTB standında ziyaretçileri de ağırladı. Açılışı yapan protokol, VANTB standını ziyaret etti. Ayrıca, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Erzurum Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO), Malatya TSO, Tunceli TSO, Erzurum Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Diyarbakır TSO Kadın Girişimciler heyeti ve çok sayıda vatandaş VANTB standını ziyaret etti.

VANTB Başkanı Nayif Süer, fuarı yerel ve ulusal basın mensuplarına da değerlendirdi. Röportaj veren Süer, fuarın Van ve bölge için etkilerini anlattı. Süer, "Diyarbakır'da düzenlenen bu fuarda yer almamız son derece önemlidir. Van değerlerini bölgede tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yöresel ürünlerin temelinde malum olduğu üzere tarım ve hayvancılık bulunmaktadır. Bu açıdan bizler de değerlerimizi bölgemiz ve ülkemiz çapında tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Süer, VANTB meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Van ve bölge illerinden gelen bazı firmaların stantlarını da ziyaret etti. Ev sahibi Diyarbakır başta olmak üzere onur konuğu Erzurum'un yanı sıra Tunceli, Hakkari ve Malatya gibi çeşitli illerden gelen firmaların stantları ziyaret edildi. Çok sayıda oda ve borsa stantları da ziyaret eden Başkan Süer, "Fuarda VANTB'ye ilgi gösteren Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya'ya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'e, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ile tüm oda ve borsa başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na Başkan Süer'in yanı sıra VANTB Meclis Başkan Yardımcısı Celalettin İpekten, Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Özbek, meclis üyeleri İlhan Baskın, Cihan Bartu, Meral Ayhan, Yaşar Özdemir ile VANTB Özel Kalemi Nubar Özalp katıldı. - VAN