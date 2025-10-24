Van OSB, Yatırımcılar için Cazibe Merkezi Olma Hedefinde

Van Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Osb'nin yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ettiğini belirterek, "Amacımız, Van'ı sadece Doğu Anadolu'nun değil Türkiye'nin üretim üssü haline getirmektir" dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Doğu Anadolu Bölge Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü başkanlığında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya bölgedeki birçok OSB yöneticisi de katıldı. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Şen ile birlikte katıldığı toplantıya değerlendiren Başkan Memet Aslan, Doğu Anadolu'daki sanayi bölgelerinin ortak hedeflere yönelmesinin bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Aslan, "OSBÜK çatısı altında bir araya gelmek, sadece tecrübe paylaşımı değil, aynı zamanda geleceğe yönelik ortak bir vizyon inşa etmektir. Van olarak üretim, yatırım ve ihracat kapasitemizi artırırken, bölgedeki kardeş OSB'lerle daha güçlü bir işbirliği kurmayı hedefliyoruz" dedi.

"Sanayileşme; sadece ekonomi değil, sosyal kalkınmadır"

Van'ın coğrafi konumu ve genç nüfusu ile bölgesel üretim üssü olma potansiyeline sahip olduğunu da vurgulayan Memet Aslan, sanayi yatırımlarının sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınmayı da beraberinde getirdiğini kaydetti. Aslan, "OSB'ler, sadece üretim tesislerinin bulunduğu alanlar değildir. Onlar aynı zamanda istihdamın, eğitimin, teknolojinin ve sosyal dönüşümün merkezleridir. Van OSB olarak bu anlayışla hareket ediyor, gençlerimize nitelikli iş imkanları sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Van OSB, yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor"

Van Organize Sanayi Bölgesi'nin son yıllarda altyapı ve yatırım alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getiren Aslan, yeni yatırımların da yolda olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Altyapı yatırımlarımız, enerji projelerimiz ve genişleme sahamızla yatırımcılarımıza daha güçlü imkanlar sunuyoruz. Amacımız, Van'ı sadece Doğu Anadolu'nun değil, Türkiye'nin üretim üssü haline getirmek."

"Birlikte güçlüyüz, birlikte üreteceğiz"

Toplantının bölgesel sanayi politikalarına yön vereceğini ifade eden Aslan, "Doğu Anadolu'daki tüm OSB'ler olarak ortak hedefimiz; üretimi artırmak, istihdamı güçlendirmek ve ihracat kapasitemizi büyütmektir. Bu hedefe birlikte yürüyeceğiz. Çünkü birlikte güçlüyüz, birlikte üreteceğiz" şeklinde konuştu. - VAN