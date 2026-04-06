(VAN) - İpekyolu Expo Fuar AŞ tarafından düzenlenen Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı sona erdi. Bölgenin en büyük yapı sektörü buluşmalarından biri olarak gösterilen fuara, 12'si il dışından olmak üzere 73 firma ve 120 marka katıldı.

Bölgenin ilk ve tek yapı inşaat ve emlak endüstrisi etkinliği olma özelliğini taşıyan fuar, yerel ve ulusal firmalar ile mühendis, mimar ve malzeme tedarikçilerini bir araya getirdi. 2012 yılından bu yana düzenlenen fuarın, son 5 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığı belirtildi. Fuarı 3 gün boyunca 12 bin 872 kişi ziyaret etti.

İpekyolu Expo Fuar AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuar Koordinatörü Yakup Karaer, fuarın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Çevre illerden de yoğun katılım sağlandı. Konuk ilimiz Batman'dı. Siirt'ten bir firma ana sponsorumuz oldu. 73 firma ve 120 marka fuarda yer aldı. Bunların 12'si il dışından katılım sağladı. Adana, Kayseri, İstanbul ve Diyarbakır gibi illerden firmalar geldi. Bu yıl fuar oldukça başarılı geçti. Ticaret hacmini geliştirme konusunda da umutluyuz" dedi.

Karaer ayrıca fuarlara bölge halkının daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu tür organizasyonlar bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor. Diyarbakır'dan Erzurum'a kadar bu kapsamda fuar düzenleyen tek il Van. Bu nedenle hem sivil toplum kuruluşlarının hem firmaların hem de halkın fuara sahip çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Yakup Ebiri ise fuarın verimli geçtiğini belirterek, "Fuarımız çok iyi başladı ve aynı şekilde devam etti. İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası olarak fuarın ikinci gününde paneller düzenledik. Deprem gerçeğiyle güne başladığımız bir dönemde, bu konudaki bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız Van'ı deprem dirençli bir kent haline getirmek" dedi.

Ebiri, fuarın önemine dikkat çekerek, "Bu şehir hepimizin. Bu tür organizasyonlara sahip çıkmamız gerekiyor. Van'ın böyle bir fuara ev sahipliği yapması büyük bir avantaj. Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi açısından da önemli bir platform. Bu fuarı kaybetmemek için herkesin destek vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Fuar katılımcılarından Murat Bayazıt, organizasyonun Van'a değer kattığını belirterek, "Birçok iş insanıyla bir araya gelme fırsatı bulduk. Oldukça verimli bir süreç geçirdik" dedi.

Ozan Sarıbulak ise fuarın genel olarak başarılı geçtiğini ancak organizasyon anlamında daha iyi olabileceğini ifade ederek, "Katılım güzeldi. Van halkına ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Murat Asal da fuarın başarılı geçtiğini belirterek, "Katılımcılara etkili sunumlar gerçekleştirdik. Firmamız adına verimli bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA