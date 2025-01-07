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Van'ın Yöresel Reşik Ayakkabıları Avrupa'ya İhraç Ediliyor

Van'ın Yöresel Reşik Ayakkabıları Avrupa'ya İhraç Ediliyor
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Van'ın tarihi keçi kılından üretilen reşik ayakkabıları, modern dokunuşlarla yeniden hayat buldu ve Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlandı. tamamen doğal malzemelerden yapılan bu ayakkabılar, hem sağlığa faydalı özellikleri hem de yerel ekonomiye katkısıyla dikkat çekiyor.

Tarihi asırlar öncesine dayanan ve unutulmaya yüz tutan keçi kılından üretilen Van'ın yöresel ayakkabısı 'reşik' Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Van'ın yüzyıllardır süregelen kültürel mirası olan 'reşik' ayakkabıları, modern dokunuşlarla yeniden hayat buldu. Tamamen keçi kılı ve kendirden üretilen bu ayakkabılar, hem doğal malzemeleri hem de sağlığa faydalı özellikleriyle dikkat çekiyor. Van'da 37 yılı aşkın süredir ayakkabı tamiri ve imalatı yapan Mecit Emen (56), unutulmaya yüz tutmuş geleneği günümüze taşıdı.

Reşik ayakkabılar, tamamen doğal malzemelerden üretildiği için kaşıntı, terleme, mantar ve koku yapmıyor. Bu doğal özellikleriyle reşik, son dönemde Avrupa pazarında ilgi görüyor. Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa gibi birçok ülkeye ihraç edilen ayakkabılar, yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

"Avrupa ülkelerinden siparişler alıyorum"

İHA muhabirine konuşan Mecit Emen, reşik ayakkabılarının yıllar önce köylerde yaygın olarak kullanıldığını ve keçi kılından üretilen özel bir model olduğunu belirtti. Ayakkabılara kök boyalarla boyanmış yünlerle desenler verildiğini ve bu desenlerin Urartu ile bölgeye özgü motiflerden oluştuğunu ifade eden Emen, "Keçi kılı yağlı olduğu için organiktir. Bu özelliğinden dolayı koku, ter ve mantar yapmıyor. Organik bir ürün olduğu için hem ülkemizden hem de Avrupa ülkelerinden siparişler alıyorum. Başlıca Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa gibi ülkelere bu ayakkabıyı gönderiyoruz" dedi.

Reşik ayakkabısının Van yöresine has bir ürün olması dolayısıyla patent almak istediklerini belirten Emen, coğrafi işaret tescili için gerekli çalışmaları başlatacaklarını kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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