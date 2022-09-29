Van haberi... İranlı turistler Van esnafının yüzünü güldürdü

Van haberleri: İranlı turistler Van esnafının yüzünü güldürdü 9 ayda 280 bin İranlı turist Van'a geldi Van'da nevruz ile başlayan ve hala devam eden İranlı turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürürdü.

İranlı turistler Van esnafının yüzünü güldürdü

9 ayda 280 bin İranlı turist Van'a geldi

VAN - Van'da nevruz ile başlayan ve hala devam eden İranlı turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürürdü. 9 ayda 280 bin İranlı turist Van'a geldi.

Ülkelerindeki her fırsatı değerlendirerek Van'a gelen İranlı turistler, gündüz alıveriş yaparken akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince tatilin keyfini çıkarıyor. İranlı turistlerin ziyaretlerinden dolayı yüzü gülen Van esnafı ise bunun 12 aya yayılması için gerekli tüm çalışmaları yapıyor. 2022 yılının 9 aylık sürecinde 280 binin üzerinde turistin ziyaret ettiği Van'da otellerin doluluk oranının yüzde 90'lara vardığını belirten Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, "Turizm sektörüne baktığımızda ciddi oranda bir doluluk var. Şuan doluluk oranı yüzde 90'lara yakın ve bunun yüzde 70'ini sadece İranlı misafirler oluşturuyor. Bu da daha önce yapmış olduğumuz infolarla, valiliğin ve STK'ların yaptığı çalışmalardan kaynaklıdır. Ciddi anlamda bir İran misafiri sirkülasyonu yaşamaktayız. Bu da Van ekonomisini ciddi anlamda yüksek yerlere taşımaktadır" dedi.

İranlı turistlerin sadece turizm sektörüne değil, tüm sektörlere ciddi bir can suyu verdiğini belirten Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü İrem Tinli Angün ise "İran pazarına minnettarız. Gönlümüz istiyor ki bu haraketlilik yıl bazına yayılsın. 12 ay boyunca güzel işler yapalım. Umuyorum İranlılar bizi sürekli desteklerler ve ilimizi sürekli ziyaret ederler" ifadelerini kullandı.

İranlı turistlerin Van için büyük bir potansiyel, büyük bir nimet olduğunun altını çizen Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı da, "Bizler Van esnafı olarak İranli misafirlere topyekun sahip çıkmamız lazım. Eskiden okullar tatil olduğu zaman özellikle üniversiteli öğrenciler gittiğinde Van tamamen boşalırdı ama bu sene Van yaz ayında cıvıl cıvıldı. Bu da İranlı misafirler sayesinde oldu" diye konuştu.