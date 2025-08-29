Van Ferit Melen Havalimanı'nın 3 Ay Kapatılması Turizm Sektörünü Endişelendiriyor

Van Ferit Melen Havalimanı'nın pist yenileme çalışmaları nedeniyle 3 ay boyunca kapanacak olması, turizm sektörünü endişelendiriyor.

Van, sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve kültürel dokusuyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, turizmde hak ettiği yere gelemiyor. İranlı ziyaretçilerin Van ekonomisine sağladığı katkının azalması, otellerin doluluk oranlarını ciddi şekilde etkilerken, turistleri bölgeye çekecek yeterli altyapı ve tanıtım faaliyetlerinin olmaması da bu düşüşü tetikleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Özellikle İranlı turist sayısındaki düşüş ve cazibe merkezi eksikliğiyle zaten zor günler geçiren Vanlı turizmciler, Van Ferit Melen Havalimanı'nın 3 ay kapalı kalması nedeniyle bu yılı kayıpla kapatmaktan korkuyor. Van Ferit Melen Havalimanı'nın kapalı bulunacağı 3 ay zarfında yolcular en yakın 216 kilometre mesafedeki Muş Alparslan Havalimanı'nı kullanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Double Tree By Hilton Van Otel Genel Müdürü M. Fırat Kaya, bir şehirde havalimanının kapanmasının her anlamda olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ifade ederek, "İster istemez bundan olumsuz anlamda belli bir süre etkileneceğimizi düşünüyoruz. Özellikle bizim çok sayıda uzak doğu yabancı gruplarımız var. Bu gruplarımızın başlangıç ya da bitişleri, rotaya göre Van'dan ayrılarak ya da havalimanına gelerek oluyordu. Bu anlamda birkaç seri grubumuzda kayıp yaşadık. Öte yandan bölge müdürü nezdinde şirket misafirlerimiz hep uçakla ulaşım sağladığı için konaklamalarda da esneklik yaşayacağız gibi görünüyor. Yine bunun yanında Vanspor'un 1. Lig'e çıkmasıyla birlikte şehrimize birinci lig takımları deplasman müsabakasına gelmekte ve biz bu takımları güzel bir şekilde otelimizde ağırlamaktayız. Fakat havalimanının kapalı olması sebebiyle uçuş anlamında çevre ilerini tercih edeceklerdir. Dolayısıyla konaklamaların, uçuşun yapılacağı ile kayma ihtimali de söz konusu. Bu da bir risk olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Eylül ayı itibariyle turizm sezonunun yavaş yavaş hafiflediğini belirten Kaya, "Van turizmi için havalimanının da kapanmasıyla ekstradan bir olumsuz etki olacağı düşünülmektedir ama inşallah 5 Aralık'ta havalimanı faaliyete girerse, o biriken potansiyeli artık aralık itibariyle tekrar şehrimizde görmeğe başlayacağız diye umut ediyoruz. Tabi burada çalışmaların zamanında bitmesi çok önemli. En azından 3 ay içerisinde biriken bir potansiyel olur. İşlerini, ziyaretlerini erteleyen insanların şehre daha yoğun bir şekilde geleceğini düşünüyoruz. Bu da kış sezonunu canlandırmak anlamında bir avantaj da sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Van'da yaz sezonunun kısa kış sezonunun fazla olduğunu belirten turizmci Mustafa Öksüz "Şimdiden bir sürü iptallerimiz geldi. Acentelerden gelen sorunlar var. Muş'a gitmek bir gün gelmek bir günü alacak. Zaten turlar genelde 3 günlük. Havalimanın yapılması güzeldir, yapılmasın demiyoruz. Ancak Antalya'ya yeni pistler, yeni alanlar açıldı ama onu yaparken de normal rutin çalışmalar devam ediyor. Fakat ne hikmetse Van'da bir çalışma yapılacağı zaman tamamen mevcut olanını kapatıyoruz. 3 ay bizi mahkum ediyorlar. Muş'a mahkum olduk. Peki Muş Havalimanı da buradaki uçak sayısını kaldıracak kapasitede mi? Dolayısıyla biz turizmcileri havalimanı etkiliyor, yol yapım çalışmaları etkiliyor. Vanspor 1. Lig'e çıktı, Van hareketlenecek dedik. Ama şu an verilen süre 3 ay. Aksama olur mu onu da yaşayıp göreceğiz. Bunun yanında önümüzde doğu turları var. Doğu Ekspresi, Vangölü Ekspresi turları var. Bunların hepsi bizi etkileyecek. Zaten her sene mutlaka biz turizmcilerin önüne bir sorun çıkıyor. 2-3 sene pandemi, geçen sene İran sorunları bu sene de havalimanı çıktı. İnşallah bunlar son sorunlar olur" diye konuştu. - VAN