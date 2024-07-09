Van'da Uçak Sefer Sayılarındaki Azalma Tepkilere Neden Oluyor

Van'da, pandemi döneminde düşen ve bir daha arttırılmayan uçak sefer sayılarına, Vanlılar tepki gösteriyor.

Sadece Van halkı tarafından değil, çevre il ve İranlılar tarafından da tercih edilen Van Ferit Melen Havalimanındaki uçak sefer azlığı büyük sıkıntılara ve tepkilere sebep oluyor. Bölgede artan seyahat talebine karşılık veremeyen ve sadece sefer azlığı değil, havalimanının yetersizliği, Türkiye'nin en yüksek iç hat bilet fiyatları ile gündeme gelen Van, bayram tatili ve Kültür Bakanlığı festivali süresince yaşanan uçuş iptalleri ve rötarlarıyla da bölge halkını zora sokuyor. Van'ın yanı sıra çevre illerin de yükünü alan, İran ve Iraklıların da batı şehirlerine gitmek için tercih ettiği Van Ferit Melen Havalimanı, 9 günlük festival için Van'a gelmek isteyenlere en büyük engeli oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, kentteki uçak sefer sayılarının, her geçen günü arattığını ifade ederek, bu durumun Van için bölge için ve Türkiye için üzücü bir durum olduğunu söyledi. Hem uçak seferlerindeki azalma, hem bilet fiyatlarının yüksekliğinin vatandaşlara sıkıntı yaşattığını anlatan Süer, "Hastamız oluyor farklı illere götüremiyoruz. Van'ın 3 ay yazı var. Van'ı ziyaret etmek, tatillerini Van'da geçirmek isteyen halkımız var. İl dışında olan Vanlılar var, ama maalesef bırakın Van'ı, biz artık bölgedeki herhangi bir ile bilet bulamıyoruz. Keşke Van'da havalimanı olmasaydı. Çünkü eskiden insanlar araçlarıyla, imkanlarıyla farklı illere gidebiliyorlardı ama şimdi insanlar günlerce bilet bulamıyor. Ben aileme bilet bulamadım ama uçağa bindim. Baktım ön koltuklar boştu. Niye bu koltuklar boş gidiyor? Yolda mı yolcu alacaklar? Ben bunu anlamıyorum. Ayrıca Irak'ta, İran'da bizim dostlarımız, tanıdıklarımız var. Van'da birkaç gün geçirdikten sonra Van üzerinden farklı illere gitmek istiyorlar ama onlar da uçaklarda yer bulamıyorlar. Yine ülkemizin farklı illerinden gelip Van'a yatırım yapmak isteyen, Van'da yatırımı olan insanlar var. Onlar da zorlanıyorlar. Hakikatten Vanlılar, bölgede işi olanlar zor durumda kalıyorlar. Onun için Ulaştırma Bakanlığı yetkilerinin acilen buna bir çözüm bulması lazım" dedi.

Van'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve 9 gün süren festivale il dışından katılımın olmadığına dikkat çeken Süer, "10 gün boyunca Van'da bir festival düzenlendi. İl dışındaki insanlar gelmek istediklerini, bu etkinliğe katılmak istediklerini ama maalesef gelemediklerini söylüyorlar. Bu şehre bir festival organize edilmiş, ama dışarıdan gelmek isteyenler yer bulamıyor, gelemiyor. Bu üzücü bir durum. Belki vekiller ya da siyasiler istedikleri zaman uçak bileti bulabiliyorlar ama ben Van Ticaret Borsası Başkanı olarak aileme bile bilet bulamadım. Biz Vanlılar çok sıkıntı yaşıyoruz. Buna bir çözüm bulsunlar" ifadelerini kullandı.

"Festivalde kendimiz çaldık, kendimiz oynadık"

Dünyayı etkisi altına alan 2020 yılındaki salgın sebebiyle, Van'da uçak seferlerinin azaltıldığını, aradan geçen 4 yıla rağmen uçak sefer sayılarında artışa gidilmediğine dikkat çeken TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise Van'ın yıllardır bu konuda sancılı olduğunu söyledi. Yaşanan bu sıkıntıyı defalarca gündeme getirdiğini ancak bir netice alamadığını vurgulayan Özgökçe, "Bir festival yapıldı ama festivali sadece Van halkı görebildi. Deyim yerindeyse kendimiz çaldık, kendimiz oynadık. Bu festivaller 16 ilde yapılıyor. Geri kalan 15 ilde yapıldığında; o şehir festival boyunca nefes alıyor, esnaf para kazanıyor, bir ticari döngüsü oluyor. Ama maalesef bizde böyle bir hareketlilik olmadı. Bunun tek sebebi de uçak sefer sayılarımızın yetersizliği ile ilgili oldu. Çünkü metropol şehirlerden insanlar Van'a gelemedi. Biz bu konuda çok yoğun telefonlar aldık. Van'a gelmek isteyenler oldu ama uçakta yer bulamadıklarını söylediler. Uçaklarda yer bulamadıkları için ve ilave uçak seferleri bırakılmadığı için festival sönük bir şekilde geçti" dedi.

"Uçak sefer sayılarından dolayı otellerimiz sinek avlıyor"

Van'ın İran'dan, Irak'tan ve komşu illerden yoğun misafir aldığına vurgu yapan Özgökçe, "İlimizin nüfusu yaklaşık 2 milyon. Böylelikle o insanlar Van üzerinden metropol şehirlere uçuyorlar. Yaklaşık 4 yıldır bazı günler 10, bazı günler ise 11 sefer uçaklarımız var. Van gidişli ve Van dönüşlü uçaklara baktığınızda yaklaşık 30- 40 güne kadar uçaklarda yer yok. Yer olanlarda ise, çok fahiş fiyatlara bilet bulabiliyorsunuz. Komşu illere baktığınızda günü birlik uçuşlarda yer var ve neredeyse bizim üçte birimize insanlar uçabiliyor. Bugün Avrupa'nın birçok kentine İstanbul'dan, İzmir'den ya da Antalya'dan 2 bin 500 - 3 bin TL'ye insanlar uçarkenk, biz acil durumlarda 7-8 bin TL'ye Van'a bilet bulamıyoruz. Bu konuda ciddi anlamda sıkıntı çekiyoruz. Siyasi aktörlerimiz bu konuda şu ana kadar aktif bir rol alamadılar. Turizmde en büyük ulaşım imkanımız uçaktır. Uçak bulamayınca biz kültür turları yapamıyoruz, grupları getirip gönderemiyoruz. Artık insanlar rahata alıştı. Zaman insanlar için çok değerli. İnsanlar bu sıcakta otobüslere binmek istemiyorlar. Uçak sefer sayıları ile ilgili ciddi anlamda bu şehir sıkıntı yaşıyor. Hastalar, hasta yakınları, yatırımcı gidip gelemiyor. Taziyesi, düğünü olan insanlar gidip gelemiyor. Ben gün içerisinde yaklaşık 200 telefon alıyorum. Hastamız var, düğünümüz var deyip yer bulmamı isteyen insanlar var. Bu konuda iş yapamıyoruz, iş hacmimiz düştü. Sezonun pik dönemi ama otellerimiz yüzde 25 doluluk oranında. Antalya, İzmir İstanbul'da, Karadeniz'de otellerde yer bulamazken bizim otellerimiz sinek avlıyor. Yani ağlanacak bir haldeyiz. Sivil havacılık ve Türk Hava Yolları'nın yetkililerine sesleniyoruz. Lütfen artık sesimizi duysunlar. Bu şehir bunu hak etmiyor. Van turizm kenti ve turizm anlamında çok zengin bir değere sahip bir şehir ama uçak olmadığı için biz insanları bu tarafa getiremiyoruz. Bu konuda yetkililere sesleniyoruz" diye konuştu. - VAN