Van'da su ürünleri sektörü kente yılda 25 milyon dolar kazandırıyor

Van'daki 37 su ürünleri yetiştiricilik tesisinde yılda yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretimi gerçekleştirilirken, sektörün kent ekonomisine yıllık yaklaşık 25 milyon dolar katkı sağladığı bildirildi.

Van'da su ürünleri faaliyetleri; yetiştiricilik, avcılık ve balıklandırma olmak üzere üç temel alanda yürütülüyor. Kent genelinde faaliyet gösteren 37 su ürünleri yetiştiricilik tesisinin toplam kapasitesinin 3 bin 732 ton/yıl olduğu belirtildi. Kentte ayrıca 10 kuluçkahane bulunuyor. Bu tesislerin yıllık yavru alabalık kapasitesi 50 milyon adet seviyesinde bulunurken, kurulum aşamasındaki yeni tesislerin de devreye alınmasıyla birlikte Van'ın yavru alabalık ve alabalık yumurtası üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 550 milyon adede ulaşması hedefleniyor.

Van Gölü ve Erçek Gölü'nde inci kefali avcılığı

Van'ın su ürünleri faaliyetlerinde inci kefali avcılığı da önemli bir yer tutuyor. Van Gölü'nde 77, Erçek Gölü'nde ise 3 olmak üzere kent genelinde toplam 80 balıkçı teknesi bulunuyor. Bu teknelerle yılda yaklaşık 7 bin ila 7 bin 500 ton arasında inci kefali avcılığı gerçekleştiriliyor.

9 yılda 5,5 milyon yavru sazan bırakıldı

Van'daki su kaynaklarının balık stoklarının desteklenmesi amacıyla balıklandırma çalışmaları da sürdürülüyor. Bakanlığın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında bu yıl Van'ın farklı ilçelerinde bulunan 8 gölete yaklaşık 700 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Son 9 yılda ise kentteki farklı su kaynaklarına toplam 5,5 milyon adet yavru sazan bırakıldığı bildirildi. Balıklandırma çalışmalarıyla su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesi, su ürünleri potansiyelinin artırılması ve bölge halkının geçim kaynaklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Hedef su ürünleri ekonomisini büyütmek

Van'da yetiştiricilik, avcılık ve balıklandırma faaliyetlerinin kent ekonomisine yıllık yaklaşık 25 milyon dolar katkı sağladığı belirtildi. Yeni yatırımların hayata geçirilmesi, mevcut tesislerde kapasite artışlarının yapılması ve balıklandırma çalışmalarının devam ettirilmesiyle birlikte su ürünleri sektörünün ekonomik katkısının önümüzdeki yıllarda daha da artırılması hedefleniyor.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yer alan Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde üretilen yavru sazan balıkların yaklaşık 700 bini Van'ın Çaldıran, İpekyolu, Saray ve Özalp ilçelerinde bulunan 8 gölete aktarıldı. Kentte yürütülen balıklandırma çalışmalarına İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nizamettin Yıldızbaş, mahalle muhtarı ve yöre halkı katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı