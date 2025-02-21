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Van'da Ramazan Pidesi Fiyatı 20 TL Olarak Belirlandı

Van'da Ramazan Pidesi Fiyatı 20 TL Olarak Belirlandı
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Van'da 310 gram Ramazan pidesinin fiyatı 20 TL olarak açıklandı. Fırıncılar, maliyet artışlarına rağmen fiyatı %25 artırarak belirlediklerini söylediler. Üretim maliyetlerindeki artışlar göz önünde bulundurularak, Ramazan pidesinin makul fiyatlandırılması hedefleniyor.

Van'da 310 gram Ramazan pidesinin fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası Başkanı Sabri Işık, "Pide üretim maliyetlerinde un fiyatları yüzde 40, işçilik ücretlerinde yüzde 45, işletme giderlerinde yüzde 40 ve enflasyon oranın yüzde 45 olmasına rağmen Türkiye genelinde pide artışları yüzde 28 ile yüzde 35 olurken, Van ilimizde pide fiyat artışını yüzde 25'te tuttuk. Bu kararların alınmasında öncelikle fırıncı esnafımızın vatandaşın alım gücünü göz önünde bulundurarak, Ramazan pidesini makul fiyatlandırma konusunda göstermiş oldukları özveriden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çoğu ilde 250 gram Ramazan pidesi 20 TL iken, Van ilimizde 310 gram Ramazan pidesi 20 TL'ye satılacaktır. Bu vesile ile Ramazan ayının birlik, beraberlik, barış, kardeşlik yardımlaşma ve dayanışmamızı pekiştireceğini temenni eder, herkese hayırlı işler, bol kazançlar dilerim" dedi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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