Haberler

Van'da bayram öncesi otobüs terminallerinde bilet denetimi

Van'da bayram öncesi otobüs terminallerinde bilet denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerinde fiyat artışlarına karşı denetim başlattı. Bilet satış fiyatları ile tarifeler arasında uyumsuzluk tespit edilen firmalara idari yaptırım uygulanacak.

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerinde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerine hız vererek firmaların beyan ettiği tarifeler ile yolcuya kesilen biletler arasında uyumsuzluk olup olmadığını mercek altına aldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminallerindeki denetimlerini sıkılaştırdı. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, bilet satış noktaları ve firmalar üzerinde yoğun bir inceleme başlatıldı.

Denetimler kapsamında, otobüs firmalarının U-ETDS sistemi üzerinden bakanlığa beyan ettiği fiyat tarifeleri ile yolculara kesilen bilet fiyatları karşılaştırılıyor. Sistemdeki fiyat ile fiili satış fiyatı arasında uyumsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında aykırılık tutanağı düzenlenerek idari yaptırım uygulanıyor. Ayrıca, fiyat etiketi yönetmeliği uyarınca yanıltıcı ilanlar ve bilet satış noktalarında tarife asma zorunluluğu gibi kriterler de kontrol ediliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, hem masada hem de sahada yürütülen yaygın denetimlerin, bayram süresince vatandaş mağduriyetlerini önlemek amacıyla kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti

Dünyanın gözünün çevrildiği zirve! Trump'tan Şi'ye iki sürpriz teklif
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da çıkacak, işte istenen cezalar

Aziz İhsan Suç Örgütü davasında mütalaa! İşte istenen cezalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin kadın futbol takımı tesislerine beğeni yağıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
'Dur' ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

"Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti

1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti