Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Van'da Kışlık Lastik Uygulamasının Sona Ermesiyle Lastikçilerde Yoğunluk

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde kışlık lastik uygulamasının 1 Nisan 2024 tarihinde sona ermesiyle birlikte lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu ilkbahar mevsiminin başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte sona erdi. 1 Nisan tarihinden itibaren yakıttan tasarruf sağlamak isteyen sürücüler, lastikçilerin yolunu tuttu. Sürücülerin lastikçilere akın etmesi, lastikçilerde yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Erciş'te 15 yıldır lastik servisi hizmeti verdiğini ifade eden Yıldırım Nadiroğlu isimli esnaf, "1 Nisan itibariye yaz uygulaması başladı. Müşterilerimizin lastik değişimi, yağ değişimi ve araçların bütün bakımlarını yapıyoruz. Yaz uygulamasının başlamasıyla birlikte bir yoğunluk başladı" dedi.

Aracının yazlık bakımını yapan Ali Beyaz isimli sürücü ise 1 Nisan itibariyle yazlık lastiği uygulamasına geçildiğini belirterek, "Bizde bu çerçevede araçlarımızı lastik firmalarına getirerek kışlık lastiklerimizi söktürüp yazlık lastiklerimizi taktırıyoruz. Sabah olmasına rağmen içeride bir yoğunluk var. Aracımızın bakımını yapmak için sıramızın gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Van Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title