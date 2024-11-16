Üye Girişi
Haberler

Van'da Kış Lastiği Yoğunluğu Artıyor

Van'da Kış Lastiği Yoğunluğu Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve don olayları, 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluğa neden oldu. Sürücüler, kış şartlarına hazırlık için lastiklerini değiştirmeye başladı.

Van'ın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve don olayları, oto lastikçilerde hareketliliği artırdı.

1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde sürücüler, araçlarını kış şartlarına hazırlamak için lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kış lastiklerinin, zorlu hava şartlarında yola tutunma kapasitesi, güvenli sürüş ve kazaları önleme avantajlarıyla sürücüler için hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kasım ayıyla birlikte havaların soğuması ve don olaylarının başlaması, lastikçilerdeki hareketliliği de artırdı. Lastik ustaları, sürücülere 1 Aralık tarihini beklemeden kış lastiklerini taktırmaları çağrısında bulundu.

"Lastiklerini şimdiden değiştirsinler"

Konuya ilişkin konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, bölgedeki araç sürücülerinin kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklememesi gerektiğini belirtti. Don olayının başlamasıyla yazlık lastiklerin yol tutuş performansının düştüğünü ifade eden Sancak, "Vatandaşımızın kışlık lastiklerini şimdiden değiştirmesini istiyoruz. En azından 20 gün daha erken değiştirmeleri gerekiyor. Tabii genellikle vatandaşımız son güne bırakıyor. Van da karlı ve don olayının sürekli yaşandığı bir bölgedir. Kışlık lastiklerde kauçuk oranı düşük olduğu için daha iyi yolu tutar" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

Tarihi konakta yapılan hazırlıklar ziyarete damga vurdu

 Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markanın dönerinden çıkanlar şoke etti
Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Milli maç bu akşam mı? UEFA Uluslar Ligi Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.